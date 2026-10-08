Lanzan en Llavallol un curso gratuito para el cuidado de adultos mayores

Todos los martes se dicta el curso en Llavallol para el cuidado de adultos mayores.

Para los vecinos de Llavallol y alrededores que quieran capacitarse en el curso de cuidado de adultos mayores tienen ahora la oportunidad en la Sociedad de Fomento Turdera Sud . Se trata de una posibilidad gratuita para quienes quieran tener un oficio o para las familias que tengan a una persona grande a cargo.

El curso que se realiza gracias a la Escuela de Oficios del Municipio de Lomas es totalmente gratuito y consta de ocho encuentros que se dicta todos los martes de 14 a 16 en el espacio ubicado en 1° de Marzo 1360, Llavallol .

La capacitación se enfoca en los cuidados integrales que necesitan los adultos mayores y al terminar el curso cada uno de los participantes recibe una certificación de asistencia.

La docente del curso, Marianela Carrizo dio detalles de la modalidad y de los conocimientos que se adquieren en la capacitación que apunta a una formación básica con la que luego se puede seguir estudiando alguna alternativa vinculada al cuidado como enfermería o acompañante terapéutico.

"Nos dedicamos a brindar varias alternativas vinculadas al cuidado integral de adultos mayores y de niños con discapacidad. Se trata de cursos cortos pero muy enriquecidores en conocimientos. También se realizan otros talleres de distintas patologías y cuidados paliativos", comenzó contando sobre la cantidad de opciones que tiene la escuela de oficios de la Municipalidad referente a la salud.

Desde el armado de rutinas hasta la creación de hábitos y técnicas de RCP, son parte de este curso gratuito que ahora se dicta en Llavallol desde donde detallaron que si bien comenzó el martes pasado, aún buscar sumar a más personas que quieran capacitarse.

"Lo que van a encontrar son herramientas de asistencia y cuidados porque la idea de este curso de cuidado de adultos mayores es que nosotros seamos ese puente para que una vez concluida la capacitación puedan seguir estudiando como ya sucedió con muchos de los alumnos que están trabajando gracias a esta primera formación", detalló Carrizo que es enfermera y acompañante tearapeútico y quien fundo "cuidados integrales, tesoros vivos" en Lomas gracias al apoyo del Municipio.

Que un oficio se transforme en una vocación

Gracias a este tipo de cursos gratuitos que funcionan como primer acercamiento al oficio hay muchas personas que se han convertido en profesionales. "Pasa mucho que al terminar el curso nace una vocación de amor y cuidado", aseguró la responsable del curso gratuito.

Responsabilidad, empatía y confianza son las bases de este curso, según contó Carrizo, que cuenta con una larga experiencia en brindar este tipo de cursos o talleres destinados al cuidado de una persona que no puede hacerlo por sus propios medios. "Se necesita mucha confianza a la hora de entrar a un domicilio a cuidar a alguien y nosotros brindamos las bases para hacerlo", recalcó.

Además, contaron que luego del armado del curso, cada alumnos puede ingresar a un canal de WhatsApp donde se informa sobre cada una de las capacitaciones que se dictan. "También informamos sobre los talleres que se dictan todas las semanas y se armó un grupo de WhatsApp de guardia donde se pasan todas las ofertas de trabajo y allí se arman muy lindos equipos de trabajo para seguir creciendo y ayudarse entre todos", comentó la profesional.

Sobre el aspecto personal, Carrizo que hace cinco años que se dedica a ser formadora, comentó que "lo más satisfactorio es ver a muchos que no se tenían confianza en ellos mismos y sin embargo luego lo logran y siguen estudiando. Yo voy a estar siempre para apoyarlos", concluyó.