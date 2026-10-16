Historia: los secretos detrás de la antigua vivienda de los Onsari en Lomas

Historia local: los secretos detrás de la antigua vivienda de los Onsari en Lomas.

Historia pura. Una antigua casa ubicada en Garona 590, en Lomas de Zamora , fue la vivienda de la familia Onsari y un espacio de reuniones culturales durante el siglo XX. El historiador lomense Carlos Pesado Palmieri destacó su valor arquitectónico e histórico.

La historia de esta propiedad está ligada a la vida cultural y política de Lomas de Zamora. Pesado Palmieri, nacido en 1942, conoció a Néstor Onsari desde la adolescencia y compartió con él distintas actividades vinculadas con la cultura local desde fines de la década de 1950.

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Según recordó, cuando visitaba la vivienda, sus ambientes y su distribución original todavía se conservaban. Allí se realizaron encuentros y conferencias junto al Instituto, en una época en la que la casa funcionaba como punto de reunión para referentes de la vida cultural lomense.

La vivienda de Garona 590 presenta características de la arquitectura italianizante y del denominado estilo chorizo, con una planta alargada y habitaciones dispuestas una detrás de otra, conectadas con una galería y un patio al fondo.

De acuerdo con la descripción de Liliana Ramírez, guía y técnica superior en Turismo e integrante del Instituto Histórico Municipal, la propiedad dataría de fines de la década de 1880.

"Su fachada blanca tiene detalles amarillos, dos ventanas simétricas con guardapolvos superiores, rejas y pilastras laterales. También se destaca la ubicación lateral de la puerta de entrada y una cornisa de líneas sencillas", relató.

El legado de la familia Onsari

En su recuerdo de aquellos años, el historiador también destacó a Fabián Onsari, médico, dirigente de la Unión Cívica Radical y figura relevante de la masonería local, quien llegó a desempeñarse como Gran Maestre.

La propiedad albergaba una biblioteca y documentación, además de libros y medallas vinculados con la masonería. Sin embargo, Pesado Palmieri contó que se alejó del espacio tras la muerte de Néstor Onsari y que, posteriormente, familiares se hicieron cargo de los elementos que allí se encontraban.

"Había una biblioteca con algunos archivos. Yo desgraciadamente me desvinculé cuando muere Onsari, me golpeó fuerte. Lo que pasó es que ahí se metieron familiares y tomaron todo para la logia. La logia no me acuerdo el número, pero era una logia masónica", indicó.

"Él tenía guardado por familia una serie de medallas masónicas y algunos libros de la masonería porque aunque a él no le gustaba reconocerlo, está en la lista como miembro masón", añadió Pesado Palmieri, que también integra el Instituto Histórico Municipal.

"Yo también fui, tanto yo como mi mujer, alguna vez separadamente, a las tenidas blancas que tenían. Sobre todo a una ceremonia que él presidía con guantes blancos, con mucha copia de la tipología cristiana, aunque ellos nacieron contra el cristianismo, tenían mucho de la ornamentación que tiene la Iglesia Católica. Eran muy teatrales", completó.