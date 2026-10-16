Invitan a conocer la historia de la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Temperley

La visita guiada a la iglesia requiere inscripción previa.

La iglesiaPresbiteriana San Andrés de Temperley, ubicada en General Paz 191, abrirá sus puertas ese sábado a las 11 para una visita guiada organizada por Defensa del Patrimonio de Lomas de Zamora, que invita a los vecinos a conocer la historia de este edificio inaugurado en 1913 y su vínculo con la comunidad escocesa que se instaló en la región.

La propuesta busca poner en valor el patrimonio histórico local y generar conciencia sobre la importancia de preservarlo. Para participar, es necesario inscribirse a través de WhatsApp 1157260736 o mediante las redes sociales de la organización. Además, se solicita una donación voluntaria a la institución para colaborar en su conservación. En caso de lluvia, la visita será suspendida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vecinos en Defensa y Divulgación del Patrimonio (@defensa_del_patrimonio_lomas) A las 11 comenzará la visita guiada que requiere inscripción previa. Un edificio con historia en Temperley Ernesto, uno de los integrantes de Defensa del Patrimonio de Lomas de Zamora, explicó que la iniciativa surgió del interés por recuperar y difundir la historia de la comunidad escocesa en la zona. Según detalló, los primeros escoceses llegaron a la región en 1825, para fundar La Colonia de Santa Catalina, el emprendimiento fue organizado y financiado por los hermanos John y William Parish Robertson. "Lamentablemente el proyecto fracaso y en 1828 y se dispersaron", detalló Ernesto.

Quienes se instalaron en Temperley comenzaron a reunirse en un caserón conocido como el Palacio Sansinena o "el Castillo". Más adelante, los encuentros se trasladaron a una capilla ubicada en Guido 628. "La Iglesia que vamos a visitar fue construida por la firma Basset - Smith y Collcut, se inauguró en 1913 y guarda muchas historia qué vamos a conocer", expresaron desde la organización.

Conocer para preservar Durante la visita, los participantes podrán conocer más sobre la historia del templo y su vínculo con el desarrollo de la comunidad en la región. Desde la Defensa del Patrimonio destacaron que su objetivo es difundir el "material e inmaterial a efectos de conocerlo y a partir de allí defenderlo", enfatizó. Con ese propósito, realizan diferentes actividades, entre ellas entrevistas a personas destacadas, colocación de placas con códigos QR en sitios de interés patrimonial, entrega de menciones a vecinos que conservan el estilo histórico de sus propiedades y visitas guiadas por los barrios y lugares emblemáticos de Lomas de Zamora.

Compartí esta nota en redes sociales:







