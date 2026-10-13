martes 13 de octubre de 2026
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13 de octubre de 2026
A la gorra.

Llega a Temperley la proyección del documental del recordado Parque Italpark

Casa Kilhawe de Temperley trae a su espacio la posibilidad de recordar a través del documental uno de los lugares de entretenimiento más visitado en los '80.

El documental del Italpark se va a proyectar este sábado en Temperley.&nbsp;

El documental del Italpark se va a proyectar este sábado en Temperley. 

Para recordar la inmensidad del parque que hasta se lo llamaba el Disney argentino.

Para recordar la inmensidad del parque que hasta se lo llamaba "el Disney argentino".

Por primera vez llega a Temperley el último documental que se realizó sobre uno de los lugares más recordados por varias generaciones: el Italpark, que cerró sus puertas en 1990, pero aún es recordado por quienes lo visitaron. Casa Kilhawe ofrece esta alternativa a la gorra que se desarrollará este sábado a las 18.

En Suárez 326, Temperley, se va a proyectar el documental y además estará presentando el film, el director Juan Carlos Domínguez que estrenó el documental en diciembre de 2024 y hasta fue nominado al Martín Fierro de Cine. Es una excelente oportunidad para recordar la época dorada del parque y su trágico final que terminó con el cierre definitivo del lugar.

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A través de imágenes de archivo, animaciones 3D, entrevistas a antiguos empleados, visitantes, coleccionistas y fanáticos, la película reconstruye la historia de lo que para muchos fue el “Disney argentino”, explorando la influencia cultural y emocional que tuvo en varias generaciones.

Los que se acerquen este sábado se van a sumergir en el recuerdo en un espacio cálido, familiar con proyector profesional y buen sonido. Los cupos son limitados por lo que se recomienda reservar un lugar. Además, los presentes van a tener la oportunidad de hacer preguntas y conversar con el director del film. También estará disponible en buffet económico del lugar para merendar con alguna delicia.

Un parque presente en varias generaciones

"Italpark, un regreso a la fábrica de sueños" no es simplemente un documental sobre un parque de diversiones; es un viaje emocional que captura la esencia de una época pasada y el impacto que un lugar puede tener en la memoria colectiva del país porque es un espacio que ha recibido a muchas generaciones que siguen guardando recuerdos de aquellas visitas a Recoleta, donde estaba ubicado el parque sobre la Avenida Libertador y Callao.

"El parque es un capítulo fundamental de la cultura popular argentina. Durante más de cuatro décadas, el parque de diversiones fue un símbolo de la diversión y la alegría para generaciones enteras de argentinos, y su cierre en 1990 representó el fin de una era", comentaron quienes ya vieron el film.

El director contó que este documental busca rescatar esa memoria colectiva y ponerla en valor, preservando la historia de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La historia del Italpark se cuenta a través de las voces de quienes lo vivieron en carne propia, tanto como visitantes, como trabajadores o coleccionistas, para poder transmitir a las nuevas generaciones la magia de ese lugar.

El trabajo del director y su testimonio

Domínguez trabajó con materiales de archivo y una exhaustiva investigación del contexto social, político y económico en el cual el parque tuvo su nacimiento, su auge y su caída. Además reconstruye a través de un gran abanico de relatos las vivencias personales que lo atesoran aún hoy en la memoria.

"El Italpark fue un lugar de ensueño, una marca en la memoria de quienes lo visitaron y una expresión de la cultura popular que merece ser recordado y difundido. Este documental tiene como objetivo preservar la memoria de uno de los espacios más queridos de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, y de esta forma, contribuir a la construcción de nuestra identidad como sociedad", explicó.

Además, el director recordó que el Italpark fue una fuente de empleo para muchas personas, y a la vez un lugar de encuentro y de reunión para familias y amigos: "Entrevistar a extrabajadores y visitantes del parque me permitió conocer de primera mano cómo el parque influyó en sus vidas y cómo su desaparición afectó a la ciudad y ellos mismos".

Para reservar un lugar porque los cupos son limitados, hay que enviar un mensaje al número de WhatsApp: 1154777319

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