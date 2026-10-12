Vuelve este viernes la fiesta inclusiva de Lomas que invita a bailar y divertirse sin barreras

El evento arrancó en 2015 y tiene público tanto de Lomas como de otras ciudades.

Bailar, divertirse y compartir una salida sin barreras es posible en Lomas de Zamora, donde la inclusión también se celebra a través de la música y el encuentro. La Matinée en Auditorio Sur vuelve a abrir la pista el próximo viernes 16 de octubre, de 18 a 20, para que los vecinos disfruten gratis de una fiesta que es un éxito.

El evento organizado por el Municipio junto a un grupo de familias tendrá lugar en el complejo de la Avenida Meeks 1080, a pasitos de la estación de Temperley, donde el ingreso será para mayores de 12 años con la posibilidad de llevar un acompañante si es necesario. A la Matinée van principalmente adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que asisten a escuelas especiales, centros de día y hogares. Tanto las luces como el sonido se ajustan a sus necesidades y preferencias para garantizar una experiencia cómoda y segura.

Las luces y el sonido se ajustan a las necesidades de los vecinos. Analía Abdo es la mamá de Lautaro Molinares, un joven con parálisis cerebral que es DJ y tuvo varias presentaciones en la Matinée. "Ya tocó varias veces y es lo más maravilloso que le pasa en su vida. Él pone música en otros lados, pero la Matinée en Auditorio es lo más", destacó, y agregó: "Hace más de tres años que vamos y es un espacio en donde disfrutamos todos".

El lugar también cuenta con rampa y baño para discapacitados, piso nivelado, salida de emergencia, servicio médico, ambulancia, personal encargado de la supervisión y agentes de tránsito ordenando el ingreso en la puerta.

Una fiesta inclusiva que se convirtió en un clásico de Lomas de Zamora La Matinée Lomas arrancó en junio de 2015 por iniciativa de un grupo de madres. En ese momento iban pocas personas y, con el correr de los años, se incrementó la asistencia de vecinos tanto de Lomas como de otras ciudades como Lanús, Monte Grande, Avellaneda, Ezeiza, Guernica, Glew, Florencio Varela y Moreno. A cada edición van alrededor de 800 personas. María Martínez, una de las madres fundadoras del evento, contó que "se suma cada vez más gente y siempre se van contentos de tener un lugar en el que se puede bailar y hablar porque no hay un ruido ensordecedor". También remarcó la oportunidad que tienen las familias de encontrarse en un lugar para "compartir charlas y autoasesorarnos sobre trámites, prestaciones de salud, obras sociales y darnos herramientas para que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida y sean cada vez más autónomos".

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