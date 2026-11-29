Será el viernes a las 14, en el Área de PAMI del Hospital Gandulfo.

Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) realizarán un cine debate sobre los consumos problemáticos en el Hospital Gandulfo . La actividad será el viernes 4 de diciembre, a las 14, en el Área de PAMI, ubicado en Balcarce 351 , Lomas de Zamora .

Bajo el lema "Mirar para cuidarnos", la propuesta incluirá cortos y escenas audiovisuales para abrir un espacio de reflexión e intercambio sobre los cuidados, los vínculos y el autocuidado. La convocatoria es abierta a toda la comunidad.

En la Plaza Steimberg. Invitan en Lomas a un encuentro contra las violencias hacia las mujeres

Talento. Comenzó decorando casas y abrió su local que hoy es un éxito en Lomas

La iniciativa representa una nueva instancia de un proyecto que los estudiantes desarrollaron durante el año en el marco de las prácticas de Campo II de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNLZ, bajo la coordinación docente de la doctora María Miguel y en articulación con el Servicio Social del Hospital Gandulfo.

El grupo integrado por Pamela Aguirre , Nadia Cabrera , Marcos Correa y Ailin Escobar realizó durante el año un trabajo de inserción en el hospital, donde pudo conocer el funcionamiento de distintos servicios, dialogar con profesionales y analizar las problemáticas sociales y sanitarias que atraviesa la población de Lomas de Zamora.

A partir de ese recorrido nació "Cuidarte te da aura", una propuesta que tuvo su primera experiencia comunitaria en la Plaza Steinberg de Temperley. A través de batallas de aura, un mural colectivo y actividades participativas y convocaron a unas 60 personas. La iniciativa buscó acercarse a las juventudes mediante sus propios códigos y expresiones, promoviendo conversaciones sobre salud integral de manera recreativa.

Ahora, con "Mirar para cuidarnos", el grupo traslada esa experiencia al ámbito hospitalario y propone utilizar el lenguaje audiovisual para abrir nuevas conversaciones con la comunidad.

El grupo integrado por Pamela Aguirre, Nadia Cabrera, Marcos Correa y Ailin Escobar.

La experiencia hospitalaria como espacio de formación y construcción colectiva de cuidados

María Miguel, responsable del Área de Trabajo Social del Hospital Gandulfo y docente de Campo II en la UNLZ, destacó el valor de estas iniciativas en la formación profesional y en la construcción colectiva de herramientas de cuidado.

La docente explicó que, durante todo el año, los estudiantes estuvieron insertos en el hospital. La primera actividad consistió en conocer su funcionamiento y, a partir de encuentros semanales, analizar las problemáticas de la población lomense desde la perspectiva del Trabajo Social y la complejidad de los procesos de atención en salud. También remarcó la importancia de que los hospitales no limiten su tarea a la atención de enfermedades, sino que incorporen estrategias de prevención y promoción de la salud.

En relación con los consumos problemáticos, Miguel advirtió sobre el agravamiento de las situaciones sociales que atraviesa la población y la necesidad de fortalecer los factores protectores y las redes de acompañamiento. En ese sentido, destacó la importancia de generar espacios de participación que permitan construir herramientas de cuidado colectivo y acercar el hospital a la comunidad.

“Construimos conocimiento colectivo y, al mismo tiempo, al problematizar las situaciones desde una perspectiva estructural, desarrollamos factores protectores para cuidarnos colectivamente. También buscamos que la comunidad reconozca al hospital como un espacio cercano, al que puede acudir para atenderse. El Gandulfo tiene una gran trayectoria como institución y trabajamos para y por la comunidad”, señaló.

Y subrayó el papel de la universidad pública en la formación de futuros profesionales y en la articulación con las instituciones sanitarias y la comunidad: “El conocimiento es un conocimiento que todos tenemos. La construcción es colectiva”.

Realizaron durante el año un trabajo de inserción en el Hospital Gandulfo.

Un cierre de prácticas con nuevos aprendizajes

A través de sus redes sociales, los cuatro estudiantes también compartieron un mensaje de cierre de las prácticas de Campo II, en el que destacaron el recorrido realizado y agradecieron a quienes acompañaron el desarrollo de "Cuidarte te da aura".

"Después de un año de trabajo cerramos una etapa llena de aprendizajes y de momentos que van a quedar grabados en nosotros. Gracias a los que hicieron posible que 'Cuidarte te da Aura' haya sido posible. Felices de lo que logramos", publicaron Pamela, Nadia, Marcos y Ailin.

Para el equipo docente y los estudiantes, estas experiencias permiten llevar los conocimientos adquiridos durante la carrera a escenarios concretos de intervención, fortalecer el vínculo entre la universidad y las instituciones del territorio y construir respuestas colectivas frente a las problemáticas sociales.