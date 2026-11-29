La lectura es una herramienta fundamental para despertar la imaginación, estimular el aprendizaje y abrir nuevos mundos desde los primeros años de vida. Con ese objetivo, el Municipio de Lomas de Zamora ya entregó más de 100 mil libros en escuelas para acercar historias y conocimientos a niños, niñas y adolescentes.

"Ya son 100 mil libros entregados en el marco del programa Lomas Lee en Comunidad . Los niños de salita de cinco y los alumnos de primero, segundo y tercer año de todas las escuelas primarias recibieron libros de literatura para poder apoyar el aprendizaje de la lectura en esta etapa tan importante y que permite fundamentar aprendizajes futuros", destacó el secretario de Educación, Darío Spampinato.

Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron libros de diferentes autores y también las colecciones creadas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación . Las obras son de autores argentinos y latinoamericanos que cuentan historias para que los estudiantes se sientan identificados.

El programa también busca enriquecer el aprendizaje tanto en las aulas como en las casas. "En la Primaria Nº37 compartimos una jornada de lectura con la novela 'Oso' que recibieron todos los chicos de 3º año de las escuelas primarias. Después de leer la novela, los chicos se la llevan a su casa porque uno de los objetivos del programa es poder conformar bibliotecas en los hogares", indicó Spampinato, quien agregó: "Y como queremos llevar la lectura a todos los rincones de Lomas de Zamora, estamos visitando plazas, espacios de salud, bibliotecas y librerías con nuestra Biblioteca Móvil donde las familias pueden acercarse a compartir un ratito de lectura".

A su vez, durante el transcurso del año organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

"La verdad que nos sentimos muy privilegiados porque nos trajeron 'Oso', un libro precioso que es muy enriquecedor no solamente para los chicos y bibliotecarios sino también para los docentes que durante todo el año vienen realizando muchas tareas y actividades. Lamentablemente, cada día se lee menos y tener un libro en casa y compartir con otros lo que uno lee es muy importante porque ayuda a crecer", remarcó Marcela, bibliotecaria de la Primaria Nº37.

Libros para alfabetizar y entregar en escuelas de Lomas de Zamora

En la Biblioteca Mentruyt de Lomas de Zamora presentaron un libro creado por el Municipio para acompañar a las personas adultas que están aprendiendo a leer y escribir a través del programa Alfabetización en Comunidad. También lanzaron nuevas publicaciones que será entregadas en escuelas primarias y secundarias.

"Mundo Feria" es un libro de fotos y poesías que fue producido junto con la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA). "La publicación recorre algunas de las tantas ferias de Lomas a través de imágenes y palabras cercanas a la vida cotidiana de nuestra comunidad. Las fotografías fueron realizadas por Valentina, Araceli y Tiago, estudiantes de la Tecnicatura en Fotografía de la EMMA, y la edición estuvo a cargo de la Editorial Ojoreja en base a la propuesta pedagógica pensada por los equipos de Alfabetización en Comunidad y Lomas Lee en Comunidad", informaron desde la Secretaría de Educación.

En la Mentruyt también presentaron "Nativas" y "Cachorros del fin del mundo", dos libros que invitan a aproximarse a la lectura mediante textos informativos y que serán entregados a estudiantes de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria de todas las escuelas de Lomas.