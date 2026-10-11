Lanzan nuevos libros en Lomas para alfabetizar y entregar en escuelas

En la Biblioteca Mentruyt de Lomas de Zamora presentaron un libro creado por el Municipio para acompañar a las personas adultas que están aprendiendo a leer y escribir a través del programa Alfabetización en Comunidad. También lanzaron nuevas publicaciones que será entregadas en escuelas primarias y secundarias.
"Mundo Feria" es un libro de fotos y poesías que fue producido junto con la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA). "La publicación recorre algunas de las tantas ferias de Lomas a través de imágenes y palabras cercanas a la vida cotidiana de nuestra comunidad. Las fotografías fueron realizadas por Valentina, Araceli y Tiago, estudiantes de la Tecnicatura en Fotografía de la EMMA, y la edición estuvo a cargo de la Editorial Ojoreja en base a la propuesta pedagógica pensada por los equipos de Alfabetización en Comunidad y Lomas Lee en Comunidad", informaron desde la Secretaría de Educación.
En la Mentruyt también presentaron "Nativas" y "Cachorros del fin del mundo", dos libros que invitan a aproximarse a la lectura mediante textos informativos y que serán entregados a estudiantes de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria de todas las escuelas de Lomas.
La presentación se hizo en la Biblioteca Mentruyt.
Durante el año pasado, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas. Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente.
Y desde el programa Lomas Lee en Comunidad, este año armaron clubes de lectura para adolescentes que fueron divididos en dos grupos: uno destinado a vecinos de entre 12 y 14 años, y otro para adolescentes de 15 a 18. Durante 13 encuentros de modalidad híbrida (presenciales y virtuales), los participantes están leyendo 3 libros para trabajarlos de forma colectiva.
Así es el programa de alfabetización en Lomas de Zamora
El Municipio de Lomas tiene un programa de alfabetización que acompaña a personas que quieran aprender a leer y escribir a través de talleres en distintos barrios.
Alfabetización en Comunidad es una iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) para armar una red de acompañamiento territorial compuesta por un equipo de voluntarios que participan de jornadas con jóvenes y adultos que no están alfabetizados completamente. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.
Los voluntarios tuvieron capacitaciones para aprender sobre las claves, estrategias y procesos de alfabetización. Y desde septiembre se pusieron en marcha los talleres de lectura y escritura para jóvenes y adultos en Albertina para luego llegar a Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta y Budge. La propuesta también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.