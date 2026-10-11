Lanzan nuevos libros en Lomas para alfabetizar y entregar en escuelas

En la Biblioteca Mentruyt de Lomas de Zamora presentaron un libro creado por el Municipio para acompañar a las personas adultas que están aprendiendo a leer y escribir a través del programa Alfabetización en Comunidad . También lanzaron nuevas publicaciones que será entregadas en escuelas primarias y secundarias .

"Mundo Feria" es un libro de fotos y poesías que fue producido junto con la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales (EMMA) . "La publicación recorre algunas de las tantas ferias de Lomas a través de imágenes y palabras cercanas a la vida cotidiana de nuestra comunidad. Las fotografías fueron realizadas por Valentina, Araceli y Tiago, estudiantes de la Tecnicatura en Fotografía de la EMMA, y la edición estuvo a cargo de la Editorial Ojoreja en base a la propuesta pedagógica pensada por los equipos de Alfabetización en Comunidad y Lomas Lee en Comunidad", informaron desde la Secretaría de Educación .

En la Mentruyt también presentaron "Nativas" y "Cachorros del fin del mundo" , dos libros que invitan a aproximarse a la lectura mediante textos informativos y que serán entregados a estudiantes de 4° grado de primaria y 1° año de secundaria de todas las escuelas de Lomas.

Durante el año pasado, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas. Jardines de infantes, primarias y secundarias recibieron libros de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia y el Ministerio de Ambiente .

Y desde el programa Lomas Lee en Comunidad, este año armaron clubes de lectura para adolescentes que fueron divididos en dos grupos: uno destinado a vecinos de entre 12 y 14 años, y otro para adolescentes de 15 a 18. Durante 13 encuentros de modalidad híbrida (presenciales y virtuales), los participantes están leyendo 3 libros para trabajarlos de forma colectiva.

Así es el programa de alfabetización en Lomas de Zamora

El Municipio de Lomas tiene un programa de alfabetización que acompaña a personas que quieran aprender a leer y escribir a través de talleres en distintos barrios.

Alfabetización en Comunidad es una iniciativa creada junto a la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) para armar una red de acompañamiento territorial compuesta por un equipo de voluntarios que participan de jornadas con jóvenes y adultos que no están alfabetizados completamente. La idea es que aprendan a leer y escribir para revincularse con la escuela y terminar sus estudios.

Los voluntarios tuvieron capacitaciones para aprender sobre las claves, estrategias y procesos de alfabetización. Y desde septiembre se pusieron en marcha los talleres de lectura y escritura para jóvenes y adultos en Albertina para luego llegar a Fiorito, Santa Catalina, Santa Marta y Budge. La propuesta también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.