Dos amigos de 84 años, vecinos de Lomas, estrenarán una obra de García Lorca en Temperley

Dos amigos de 84 años, que se conocen desde la infancia en Lomas de Zamora, compartirán un nuevo desafío sobre las tablas: el estreno de La zapatera prodigiosa, una adaptación de Federico García Lorca que llegará el 17 de octubre al Teatro de las Nobles Bestias, en Temperley, junto a otras dos actrices.

La amistad que nació en las aulas de la escuela primaria, cuando todavía no existía el jardín de infantes como se conoce hoy, sigue sumando capítulos. Jorge Armento y Jorge Massone, que comparten casi toda una vida de anécdotas, proyectos y escenarios, se preparan para estrenar una nueva obra teatral.

La función será el viernes 17 de octubre, a las 18, en el Teatro de las Nobles Bestias, ubicado en 14 de Julio 142, Temperley. El grupo Didascalias presentará La zapatera prodigiosa, una adaptación de la reconocida farsa del dramaturgo español Federico García Lorca.

Armento interpretará al zapatero, mientras que Cecilia Nicolau, de 41 años, encarnará a la protagonista. Susana Luján Vázquez, de 82, tendrá el papel de la vecina, y Jorge Massone estará a cargo del alcalde, además de la adaptación y dirección de la puesta.

Una amistad que nació en Lomas

Jorge Armento y su amigo se conocieron alrededor de los seis años, cuando cursaban los primeros grados de la escuela. Uno vivía en Viamonte, cerca de La Madrid, y el otro en Melo y Arenales. Aunque sus casas estaban separadas por varias cuadras, encontraron desde chicos intereses en común: el fútbol, los potreros, los barriletes y, con el tiempo, la música y el humor.

La relación atravesó distintas etapas, incluso períodos en los que el servicio militar, los estudios y el trabajo los llevaron por caminos diferentes. Sin embargo, el vínculo se mantuvo. Juntos formaron un conjunto folclórico, tocaron la guitarra y hasta crearon un dúo cómico llamado Dos Jorges.

La propuesta de volver al teatro surgió después de la pandemia, cuando las actividades de un grupo en el que participaban se habían interrumpido. La experiencia previa de uno de ellos con el teatro y los recuerdos compartidos terminaron de impulsar la idea.

La obra de García Lorca combina humor, conflictos amorosos, celos y cuestionamientos a las normas sociales.

El teatro, una actividad sin edad

La obra de García Lorca combina humor, conflictos amorosos, celos y cuestionamientos a las normas sociales. La protagonista es una mujer que se rebela frente a un matrimonio con un hombre mayor y contra las imposiciones de su entorno. Aunque fue escrita en otra época, la adaptación conserva planteos que todavía pueden dialogar con el presente.

Para Armento, mantenerse activo después de la jubilación es fundamental. Además del teatro, junto a su esposa participa en cursos de la Universidad Nacional de Lanús y actividades vinculadas con la estimulación cognitiva y el ejercicio físico.

Su mensaje para quienes creen que ya es tarde para empezar algo nuevo es claro: jubilarse del trabajo no significa retirarse de la vida. Los proyectos, sostiene, ayudan a conservar las ganas y la curiosidad.

En el escenario, esa idea se vuelve concreta. Las diferencias de edad entre los integrantes del elenco quedan en segundo plano frente al juego teatral y la posibilidad de construir una historia en conjunto.

La función también será una oportunidad para acercarse al Teatro de las Nobles Bestias, un espacio emblemático del teatro independiente de Temperley.

La protagonista es una mujer que se rebela frente a un matrimonio con un hombre mayor y contra las imposiciones de su entorno.

Entradas e información: la programación puede consultarse en las cuentas de Instagram del Teatro de las Nobles Bestias y de Cecilia Nicolau.