En la previa y de los preparativos del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul , en el programa de Moria Casán sacaron a la luz un detalle desconocido que fue parte de la boda de Mirtha Legrand y Daniel Tinayre.

En ese contexto, Moria Casán lanzó una pregunta picante: “¿Hay novias vírgenes todavía?”, dijo “La One” y continuó: “Y usar vestido blanco si no sos virgen es una barbaridad. Hay que casarse de negro como hice yo”.

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En medio de un clima filoso, apareció el dato que llamó la atención de Moria Casán. Gabriel Oliveri contó que Mirtha Legrand eligió otro color para su boda. “Se casó de negro”, contó el especialista y la conductora reaccionó: “¡Qué divina! ¿Con Tinayre?”.

Gabriel Oliveri explicó que la boda tuvo una historia particular. Cuando Silvia, la hermana de Mirtha Lagrand, se casó, la presencia de periodistas fue tan numerosa que se generó un verdadero revuelo en la iglesia.

“No podían ni entrar a la iglesia. Entonces era tal el escándalo, que Tinayre dijo ‘yo me caso pero no así’”, relató Gabriel Olivieri, quien aseguró que la parroquia estaba llena de fotógrafos.

Entonces, Mirtha Legrand y Daniel Tinayre dieron el sí al costado de la sacristía, acompañados únicamente por los testigos y con muy poca gente. Para aquella ocasión, la diva eligió un trajecito negro, una decisión que contrastó con su conocida pasión por los vestidos y los looks elegantes.

La historia sorprendió a Moria Casán, que no ocultó su fascinación por la elección de la conductora. “¡Qué regia, qué disruptiva la señora!”, dijo generando revuelo en el programa.