Por el Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA, en hospitales y centros de salud de Lomas de Zamora habrá testeos gratuitos de VIH y Sífilis a cargo del Municipio.
En hospitales y centros de salud, el Municipio realizará una jornada para fortalecer la prevención, combatir el estigma y la discriminación.
Por el Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA, en hospitales y centros de salud de Lomas de Zamora habrá testeos gratuitos de VIH y Sífilis a cargo del Municipio.
Este martes 1° de diciembre, de 9 a 12, los vecinos podrán acercarse al HDI Banfield (Cochabamba 922), HDI Temperley (Av. Hipólito Yrigoyen 10.001), Hospital Alende (Claudio de Alas y Azamor), Hospitales Oftalmológico y Odontológico (12 de Octubre y Las Heras), Hospital Llavallol (Doyhenard 296), CIS Independencia (Bustos 773), CIS 19 de Diciembre (Bolonia y Lavardén) y CIS San José (De Los Eucaliptus 47).
Los profesionales de la Secretaría de Salud harán los testeos que consisten en la extracción de sangre de la yema de un dedo y su colocación en una tira reactiva que brinda el resultado en aproximadamente 15 minutos. El acceso es gratuito, confidencial, sin turno y no es necesario llevar una orden médica.
Unas 140 mil personas viven con VIH en Argentina y el 13% no conoce su diagnóstico. Además, cada año se registran entre 6.400 y 6.900 nuevos casos. Frente a este escenario, la detección temprana es fundamental para iniciar un tratamiento a tiempo y llevar una vida saludable.
Una de las barreras más difíciles es vencer la estigmatización y los tabúes que aún siguen instalados respecto al virus, lo que hace que muchas personas por vergüenza o prejuicios eviten hacer el testeo o la consulta médica. Aunque los hábitos de cuidado cambiaron, el preservativo sigue siendo la principal herramienta para prevenir el VIH, Sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.
El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora también se suma al Día Internacional de la Respuesta al VIH con una jornada de promoción, prevención y detección temprana.
El próximo martes, de 9 a 11, van a hacer testeos rápidos de VIH y sífilis (gratuitos, voluntarios y confidenciales), un espacio de consejería e información con profesionales de la salud y entrega gratuita de preservativos y folletería educativa. Los vecinos interesados en acceder a estos servicios tienen que acercarse al hospital ubicado sobre la calle Cevallos 21.