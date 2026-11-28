Por el Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA , en hospitales y centros de salud de Lomas de Zamora habrá testeos gratuitos de VIH y Sífilis a cargo del Municipio.

Este martes 1° de diciembre, de 9 a 12, los vecinos podrán acercarse al HDI Banfield (Cochabamba 922), HDI Temperley (Av. Hipólito Yrigoyen 10.001), Hospital Alende (Claudio de Alas y Azamor), Hospitales Oftalmológico y Odontológico (12 de Octubre y Las Heras), Hospital Llavallol (Doyhenard 296), CIS Independencia (Bustos 773), CIS 19 de Diciembre (Bolonia y Lavardén) y CIS San José (De Los Eucaliptus 47) .

Inversión en infraestructura. Amplían la atención médica en Lomas con la remodelación de los centros de salud

Los profesionales de la Secretaría de Salud harán los testeos que consisten en la extracción de sangre de la yema de un dedo y su colocación en una tira reactiva que brinda el resultado en aproximadamente 15 minutos. El acceso es gratuito, confidencial, sin turno y no es necesario llevar una orden médica.

Unas 140 mil personas viven con VIH en Argentina y el 13% no conoce su diagnóstico. Además, cada año se registran entre 6.400 y 6.900 nuevos casos. Frente a este escenario, la detección temprana es fundamental para iniciar un tratamiento a tiempo y llevar una vida saludable.

Una de las barreras más difíciles es vencer la estigmatización y los tabúes que aún siguen instalados respecto al virus, lo que hace que muchas personas por vergüenza o prejuicios eviten hacer el testeo o la consulta médica. Aunque los hábitos de cuidado cambiaron, el preservativo sigue siendo la principal herramienta para prevenir el VIH, Sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.

Jornada de prevención en el Hospital Gandulfo de Lomas

El Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora también se suma al Día Internacional de la Respuesta al VIH con una jornada de promoción, prevención y detección temprana.

El próximo martes, de 9 a 11, van a hacer testeos rápidos de VIH y sífilis (gratuitos, voluntarios y confidenciales), un espacio de consejería e información con profesionales de la salud y entrega gratuita de preservativos y folletería educativa. Los vecinos interesados en acceder a estos servicios tienen que acercarse al hospital ubicado sobre la calle Cevallos 21.