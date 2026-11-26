En el marco del mes de la lucha contra las violencias hacia las mujeres , el Espacio Cultural y Cooperativo Minga y la Cooperativa de Trabajo El Patio de las Rosas organiza un festival este sábado a las 17 en la Plaza Steimberg de Lomas ubicada en Balcarce y Cerrito.

Según adelantaron los que se sumen a la jornada se van a encontrar con un festival lleno de actividades. Estará disponible una radio abierta, música en vivo, feria de emprendedores y mucho más bajo la consigna "unir las luchas contra las violencia y el ajuste".

"Hacemos este festival en este mes de la lucha contra las violencias hacia las mujeres donde habrá stand diferenciados como un sector sobre la Educación Sexual Integral ( ESI) , y contaremos con la presencia de referentes de organizaciones", detalló Laura Orsi , una de las organizadoras.

La defensa de los derechos de las mujeres será el tema central de la jornada. Además, participarán del festival, ajedrecistas que difunden la importancia del deporte para el empoderamiento de las mujeres y la prevención de las violencias, entre otras actividades.

"Vamos a contar con la presencia de cantoras y escritoras que pondrán voz y palabras por las que ya no están y estará presente la feria de emprendedoras a la cual nos abrazaremos mucho para continuar", comentó Orsi con orgullo sobre una de las actividades que son fundamentales para que muchas mujeres puedan contar con dicha salida laboral.

Sobre la preocupación y el objetivo principal del encuentro, Orsi fue lapidaria: "Nos siguen matando por ser mujeres. Las cifras son espeluznantes. Por eso vamos a estar en la placita del barrio. Desde la Cooperativa de Trabajo El Patio de Las Rosas en articulación con Minga Espacio Cultural Cooperativo organizamos esta jornada que esperamos que sumen muchas vecinas".