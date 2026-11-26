La sentencia fue confirmada por el Tribunal Oral Federal Nº2 de La Plata.

Tres delincuentes fueron condenados a penas de 11 y 14 años de prisión por el secuestro extorsivo de un empresario de Lomas de Zamora , perpetrado en 2024. La sentencia incluyó también el robo de la camioneta de la víctima.

El hecho ocurrió el 25 de marzo de 2024 por la noche. La víctima llegaba en su camioneta Dodge RAM a la casa de su hijo de 6 años, cuando fue interceptado por un Volkswagen Fox gris. Cuatro delincuentes lo hicieron bajar de su vehículo, lo obligaron a subir al auto y lo secuestraron , mientras que otro se llevó la camioneta.

“Se llevaron a papá” , alertó el hijo del empresario a su madre, quien llamó a la Policía. Mientras tanto, los ladrones golpearon a la víctima y le sacaron el celular con el fin de sacarle dinero de sus billeteras virtuales. Al no encontrar nada, el hombre les dijo que tenía 13.000 dólares y 430.000 pesos que había cobrado recientemente por la venta de un vehículo.

Fue así como los delincuentes obligaron al empresario a llamar a su hermana y exigieron el pago de un rescate: pidieron 20.000 dólares y relojes de alto valor . Tras acordar un punto de encuentro en el barrio 1-11-14 del Bajo Flores , la amenazaron con matar a la víctima si avisaba a la Policía. Momentos después, se encontraron para cobrar el rescate y liberaron al empresario, quien fue arrojado del Volkswagen Fox Gris.

El empresario de Lomas de Zamora fue liberado en la Villa 1-11-14.

Aquél auto usado para el secuestro había sido robado. La Policía lo encontró dos semanas después, abandonado en Villa Diamante.

La detención de los delincuentes

Recondo y Plumerillo, Villa Fiorito. En esta zona cayó el primer delincuente.

Esa misma noche, uno de los delincuentes fue arrestado cuando intentó escapar de la Policía a bordo de la camioneta de la víctima. Era Leandro Agustín Saracho, quien chocó contra un poste en el cruce de las calles Recondo y Plumerillo, en la localidad de Villa Fiorito, y terminó detenido. Dentro de la camioneta había guantes, precintos y un revólver marca Colt calibre 38.

Posteriormente, gracias a la reconstrucción de registros telefónicos, barrido de antenas y tráfico de datos, se identificó como cómplices a Leandro Oscar Ramírez y Elio Joel Miranda. Los tres imputados fueron llevados a juicio.

Los acusaron de ser coautores de los delitos de “secuestro extorsivo agravado por haber logrado el fin propuesto (cobro del rescate) y por la cantidad de intervinientes (más de tres personas en su ejecución), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión con armas de fuego cuya aptitud para el disparo se encuentra acreditada, y por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Las condenas

Los delincuentes escucharon la sentencia por Zoom.

Este martes, el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata dio por probado el secuestro y declaró culpables a los tres delincuentes, quienes escucharon el veredicto conectados vía Zoom desde sus respectivas celdas.

Según el fallo al que pudo acceder La Unión, Saracho fue condenado a 11 años de prisión. Por su parte, Ramírez y Miranda recibieron la pena de 14 años y seis meses de prisión, ya que se los declaró reincidentes y se les incluyó una condena anterior a cuatro años de cárcel que arrastraban por “homicidio simple en grado de tentativa, en carácter de cómplices primarios”.