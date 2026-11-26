Joaquín Iturrería en su paso por Los Andes en 2023.

El pasado 4 de noviembre, la dirigencia de Los Andes despidió al entrenador César Monasterio l uego de que el equipo no alcanzara a clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional . En las últimas horas, el Director Deportivo Ignacio Ruano afirmó que Joaquín Iturrería está dentro de sus preferencias.

Desvinculado de Ferro Carril Midland , y en el radar de Quilmes, el DT de 38 está abierto a escuchar ofertas desde su salida del club de Libertad, al que ascendió en 2026 de la Primera B a la Primera Nacional .

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Sin embargo, el deseo de Ignacio Ruano para que se sume a Los Andes tendrá que ver con quién presida a la institución que celebrará elecciones el próximo domingo 13 de diciembre donde habrá tres candidatos: Omar Plaini que busca su tercer mandato por el oficialismo, Adrián Frangi (Agrupación Renovación Milrayitas Lomense) y Jorge Rossi (Solo Los Andes).

En diálogo con “Lo mejor que hay en el Sur”, destacó que “siempre que uno juega en un club te resulta más atractivo, no sé por que. Ver los partidos donde uno jugó y me pareció muy importante lo que hizo porque sé lo que es jugar en esa cancha que es un sintético que sinceramente no hay tiempo para recepcionar, no hay tiempo para jugar y me llamaba la atención como logró que el equipo juegue”, explicó Ignacio Ruano , que en su etapa como futbolista jugó en el Funebrero en la temporada 2022/23.

. Nacho ruano, en su paso por el programa , dejo en claro que Iturreria es de sus prioridades para Los andes . ❤️ #ascenso #futbolargentino https://t.co/i3VcSVWscK — Lo mejor que hay en el SUR (@TomiLong15) November 24, 2026

Reconociendo las virtudes de Joaquín Iturrería, agregó que “es otro fútbol el sintético y el tipo encontró la manera de que el equipo juegue, que tenga un juego vistoso y además dar con los resultados porque clasificó al Reducido”.

Ferro Carril Midland finalizó en el 5º puesto de la zona B de la Primera Nacional y quedó eliminado en la primera fase del Torneo Reducido por Colón de Santa Fe. “Hay un gran laburo detrás también, la selección de jugadores y él que supo gestionar esa personalidad con un gran equipo de trabajo que tiene. Así que es de mis preferencias”, afirmó el Director Deportivo de Los Andes.

El paso previo por Los Andes

Alejandro Migliardi y Joaquín Iturrería asumieron en Los Andes tras la salida de Guillermo Szeszurak y dirigieron durante la segunda parte de la temporada 2023 (Primera B). Clasificaron al equipo a la Copa Argentina y Torneo Reducido.

Joaquín Iturrería hizo un gran trabajo en el club de Libertad.

En este último, Los Andes fue eliminado en semifinales por Argentino de Quilmes, luego de haber dejado en el camino a Argentino de Merlo.

Entre fase regular y playoffs, la dupla técnica hilvanó siete victorias, misma cantidad de empates y seis derrotas, con una efectividad del 46.6%.

La estadía de César Monasterio

Las últimas 10 fechas de la temporada 2026 estuvieron a cargo de César Monasterio al que Los Andes fue a buscar a Deportivo Laferrere luego de la desvinculación de Leonardo Lemos, el DT del ascenso 2024.

“Me comuniqué a (Deportivo) Laferrere, hablé con su Director Deportivo, ellos dijeron ‘es un paso adelante para César, a nosotros nos salvó del descenso este año, así que adelante’”, manifestó sobre esa búsqueda.

Sin embargo, Ignacio Ruano reconoció que “llegó en un momento muy difícil de reemplazar a un entrenador (Leonardo Lemos) después de dos años de laburo y le costó levantarlo. Creo que tuvo partidos buenos, pero no lo pudo volver a meter al equipo, desde lo anímico estaba esperando una respuesta más allá de lo futbolístico”.