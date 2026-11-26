Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , la banda que supo acompañar al Indio Solari, anunciaron dos shows en la Provincia. Tocarán el 16 y 17 de abril de 2027 en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona , escenario emblemático para la historia del grupo.

De esta forma, la banda volverá a presentarse en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona , donde ya protagonizó convocatorias masivas en diciembre de 2025 por su vigésimo aniversario.

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El último recital en vivo del grupo fue el 10 de octubre pasado en el Hipódromo de Tucumán, donde se presentaron ante unas 50000 personas, con la imagen y voz del Indio Solari proyectada en pantallas durante casi tres horas

El grupo mostrará nuevamente en vivo sus versiones de los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de la etapa solista del Indio Solari.

El grupo está integrado por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Ramiro López Naguil, Luciana Palacios y Deborah Dixon.

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Cuándo se venden las entradas

La primera preventa con descuento arrancará el jueves 3 de diciembre a las 15, a través de TuEntrada y en los puntos de venta físicos, donde se comercializan sin costo de servicio, con cupo limitado hasta agotar stock.

Además de la venta online, podrán adquirirse sin costo de servicio en locales habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y distintas ciudades del interior del país.

Los puntos de venta son El Templo de Momo (CABA); MaxiD10sko (CABA); Groove (CABA); Rivadavia Rock (CABA); Hot Rocks (CABA); Locuras (Morón); El Búho (San Justo); La Estaka (Quilmes); El Sabbath (Don Torcuato); El Mejor Pancho (San Fernando); Jason Rock (La Plata); La Daga (Rosario); Oktubre (Córdoba); Santa Fe Rock (Santa Fe).