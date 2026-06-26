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Ya sin el Indio Solari, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sorprendieron con un anuncio

En las últimas horas había comenzado a tomar fuerza un rumor que aseguraba que los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarían en Buenos Aires.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en vivo.&nbsp;

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en vivo. 

Luego de especulaciones sobre la cancelación del show, la cita será el sábado 10 de octubre, en el marco de un fin de semana largo, en el Hipódromo de la Ciudad de Tucumán.

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“Queremos informar que el show programado para el 10 de octubre en Tucumán se realizará con total normalidad y será el último concierto previsto para este año”, anunciaron desde la banda. El concierto será muy especial para los fans del grupo y del Indio Solari y también la última oportunidad de verlos este año.

La banda que creó el Indio Solari

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es un grupo fundado en el año 2004 por el Indio Solari. En 2023, el cantante anunció que no participaría más de los shows en vivo pero continuaría liderando al grupo como vocalista y compositor, teniendo apariciones mediante presentaciones virtuales, hasta su fallecimiento el 5 de junio de 2026.

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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado son Gaspar Benegas (Voz y Guitarra), Baltasar Comotto (Voz y Guitarra), Pablo Sbaraglia (Voz, Teclados y Guitarra), Fernando Nalé (Voz y Bajo), Deborah Dixon (Coros), Luciana Palacios (Coros), Sergio Colombo (Voz y Saxo), Miguel Angel Tallarita (Trompeta) y Ramiro López Naguil (Batería)

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