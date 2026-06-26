Ya sin el Indio Solari, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sorprendieron con un anuncio

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en vivo.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda de rock que acompañó al Indio Solari, anunció su última presentación en vivo del 2026. El grupo tocó por última vez el 7 de junio, en Comodoro Rivadavia, un día después de la muerte del cantante.

Luego de especulaciones sobre la cancelación del show, la cita será el sábado 10 de octubre, en el marco de un fin de semana largo, en el Hipódromo de la Ciudad de Tucumán.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Losfundamentalistasok (@losfundamentalistasok) “Queremos informar que el show programado para el 10 de octubre en Tucumán se realizará con total normalidad y será el último concierto previsto para este año”, anunciaron desde la banda. El concierto será muy especial para los fans del grupo y del Indio Solari y también la última oportunidad de verlos este año.

La banda que creó el Indio Solari Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es un grupo fundado en el año 2004 por el Indio Solari. En 2023, el cantante anunció que no participaría más de los shows en vivo pero continuaría liderando al grupo como vocalista y compositor, teniendo apariciones mediante presentaciones virtuales, hasta su fallecimiento el 5 de junio de 2026.

Sin título-1 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado son Gaspar Benegas (Voz y Guitarra), Baltasar Comotto (Voz y Guitarra), Pablo Sbaraglia (Voz, Teclados y Guitarra), Fernando Nalé (Voz y Bajo), Deborah Dixon (Coros), Luciana Palacios (Coros), Sergio Colombo (Voz y Saxo), Miguel Angel Tallarita (Trompeta) y Ramiro López Naguil (Batería)

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