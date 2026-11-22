En el marco de las actividades por los 50 años de la dictadura militar , Lomas de Zamora fue sede de la presentación del libro "Malmö, una historia argentina" que habla sobre las infancias como víctimas directas del terrorismo de Estado .

Organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio , el encuentro en el Museo Americanista contó con la partipación de la autora del libro, Mónica Szurmuk , investigadora del CONICET y docente universitaria de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) . La publicación reconstruye la historia de María Ramirez y sus dos hermanos , quienes fueron secuestrados en el Hogar Casa de Belén de Banfield luego del asesinato de su madre, Vicenta Orrego Meza , durante la última dictadura.

"Esta historia recupera una dimensión muchas veces invisibilizada del terrorismo de Estado: las infancias como víctimas directas de la represión , atravesadas por el secuestro, la pérdida de sus familias y la vulneración de su identidad, su libertad y sus derechos ", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuya titular Laura Berardo se encargó de moderar la charla.

También participó Noelia Lynch , coordinadora de la Maestría en Literatura Infantil de la UNSAM, testigo en juicios por delitos de lesa humanidad e integrante del grupo de investigación sobre infancia y dictadura. Mientras que la concejala Mimi Di Gianni le entregó a Mónica Szurmuk la ordenanza que declaró al libro de Interés Municipal en reconocimiento a su aporte a la construcción de memoria y a la visibilización de la temática.

También se proyectó un mensaje audiovisual enviado por María Ramírez, sobreviviente del Hogar Casa de Belén, quien actualmente reside en Suecia. "A 50 años del golpe de Estado reafirmamos el compromiso con las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, promoviendo espacios de reflexión, recuperando historias que forman parte de la memoria colectiva y visibilizando las voces de quienes fueron víctimas", destacaron desde el área de Derechos Humanos.

La atroz historia del Hogar Casa de Belén de Banfield

Vicenta Orrego Meza vivía con sus tres hijos en una casa de San José, donde había dado alojamiento a una pareja de militantes Montoneros, (María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga) que escapan de la persecución militar. El 15 de marzo de 1977, fuerzas represivas ilegales fueron hasta su vivienda y abrieron fuego durante al menos 15 minutos. Vicenta logró sacar a dos de sus hijos por la ventana y, cuando salía con su bebé en brazos, la acribillaron a balazos. La pareja de militantes también fue asesinada.

Los niños eran Mariano, María Esther y Carlos Ramírez, que en ese momento quedaron con un vecino que días más tarde los llevó a la comisaría local para que la Policía localice a sus familiares, algo que nunca ocurrió. Tras la intervención del Tribunal de Menores Nº1 de Lomas, los hermanos fueron retenidos, se les ocultó su identidad y se los llevó al Hogar Casa de Belén de Banfield, ubicado en Pueyrredón 1651, donde fueron maltratados, golpeados, amenazados y violados reiteradas veces entre 1977 y 1983.

En 2023 se llevó adelante un histórico juicio donde condenaron a prisión perpetua a seis expolicías y a un exministro bonaerense por seis crímenes de lesa humanidad, entre ellos, el de Vicenta Orrego Meza. Los tres hermanos viajaron especialmente desde Suecia, donde viven desde que salieron del hogar de Banfield. Los acompañó su padre, Julio, quien estaba preso cuando mataron a Vicenta y logró rescatarlos del hogar luego de seis años.