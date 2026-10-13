Un escritor de Banfield volvió al ENAM para rescatar la memoria de la División Perdida

La Escuela Normal Antonio Mentruyt ( ENAM ) de Banfield recibió a Claudio Miranda , escritor y egresado de la institución, promoción 1977, en un encuentro junto a estudiantes que tuvo a la literatura y la memoria colectiva como protagonistas. El autor presentó "Málaga", una novela que reconstruye, desde la ficción basada en hechos reales, la historia de la División Perdida.

"La promoción 1977 tiene la característica particular que los chicos fueron sustraídos mientras eran alumnos regulares", detalló Miranda en diálogo con La Unión.

Para el autor de la obra sobre los 31 estudiantes del colegio que fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, regresar a la escuela tuvo un significado especial: "Es muy fuerte volver al colegio después de todo lo que yo atravesé, de todo lo que atravesaron mis compañeros, sentí una una gran conmoción interna".

Durante el encuentro, los estudiantes pudieron conocer la historia detrás de la novela y dialogar con el escritor sobre la época y la importancia de transmitir lo ocurrido a las nuevas generaciones. "Fue todo muy muy emocionante porque bueno, ahí empezó la historia y lamentablemente para muchos fue en ese lugar donde también terminó", expresó.

Para escribirla, recurrió a su propia experiencia, a testimonios de antiguos compañeros y a la consulta de documentación, alumnos le contaron cómo las autoridades del colegio entregaron los legajos de los estudiantes desaparecidos a un grupo. Durante 23 días se tomó asistencia y, cada vez que se pronunciaba uno de sus apellidos, "en el aula se hacía un silencio enorme", recordó.

"La memoria no solamente sirve para no repetir errores, sino para construir el futuro", enfatizó.

“Si no le contás la historia a otros, tal vez se la va a contar otra persona y se la va a contar mal", reflexionó el autor sobre la importancia de preservar la memoria. En ese sentido, definió a "Málaga" como un aporte desde la cultura para mantener vigente el recuerdo de las víctimas y promover la reflexión sobre lo sucedido. "La memoria no solamente sirve para no repetir errores, sino para construir el futuro", enfatizó.

Una novela entre el pasado y el presente

Málaga no es España. Málaga es Buenos Aires, Argentina, un bar, donde dos excompañeros del colegio secundario, se reúnen y sacan a la luz una promesa que se hicieron hace 40 años: vengar a sus compañeros desaparecidos por la dictadura militar. Eso anticipa la sinopsis de la novela publicada en un concurso en Barcelona que actualmente le compró los derechos Ediciones Colihue, una editorial argentina.

A través de esta historia, la obra aborda las huellas que dejó la dictadura y la persistencia de una promesa ligada a la memoria de los estudiantes desaparecidos. "Es una ficción montada sobre hechos reales, es un intento desde la literatura para mantener viva la memoria. Porque lo contrario de la memoria es el olvido y el olvido es el mejor lugar donde se esconden los genocidas", sintetizó.

El escritor y egresado del ENAM de Banfield en 1977, Claudio Miranda.

Una trayectoria dedicada a la escritura

Miranda cuenta con cuatro libros de cuentos publicados y una trayectoria que incluye colaboraciones en medios como Página 12 y Clarín. Sus relatos también fueron leídos en Radio Nacional y su cuento "El último día" fue adaptado a un cortometraje para televisión. A lo largo de su carrera recibió diversos premios literarios, entre ellos el de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2022. Además, dicta talleres literarios y escribe el blog "Los Libros Náufragos".

La presentación en el ENAM significó un reencuentro con su historia personal y con la de sus compañeros, en una jornada que permitió acercar a los estudiantes a un capítulo fundamental de la memoria de Banfield.

Desde la institución destacaron el valor del encuentro como un espacio de literatura, identidad y reflexión, y agradecieron al escritor por regresar a su escuela y contribuir a mantener viva la memoria colectiva. "Gracias, Claudio, por volver a tu escuela y ayudarnos a mantener viva nuestra memoria colectiva", escribieron desde la cuenta oficial de la institución.