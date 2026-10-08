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8 de octubre de 2026
Recuerdo.

La historia del himno de Banfield en la voz de Piero: "Alma, nervio y acción"

El himno de Banfield fue compuesto en 1942 y tuvo una versión especial en 2011, cuando Piero, vecino del barrio durante años, le puso su voz.

La historia del himno de Banfield en la voz de Piero: Alma, nervio y acción.

La historia del himno de Banfield en la voz de Piero: "Alma, nervio y acción".

Banfield al ritmo del tango

El himno nació en 1942, en una época en la que las instituciones deportivas también construían sus propios símbolos y tradiciones. La letra está dedicada íntegramente a Banfield y destaca valores asociados al club, como el honor, el esfuerzo, la perseverancia y el sentimiento de pertenencia.

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A lo largo de sus estrofas, la canción reivindica a los jugadores, a la hinchada y a la identidad de Banfield. También aparece la idea de acompañar al equipo tanto en los momentos de triunfo como en aquellos en los que toca afrontar una derrota.

Uno de los versos resume ese espíritu con una frase breve: “Alma, nervio y acción”.

La composición, de Agustín Bernárdez y Alfredo Zappettini. también proyecta una mirada hacia el futuro y expresa el deseo de que la bandera de Banfield permanezca siempre en lo alto. Así, el himno no se limita a una canción deportiva, sino que funciona como una declaración de pertenencia para generaciones de hinchas.

Cuando Piero le puso la voz al himno

En 2011, casi 70 años después de la creación del himno, Piero fue protagonista de una interpretación especial. El reconocido cantante, que vivió parte de su vida en Banfield, puso su voz a la canción que identifica al club y dejó registrada una versión que hoy adquiere un valor especial tras su reciente fallecimiento.

Víctor Raffo, músico de Lomas y periodista, fue parte de la gesta de la grabación: "La empresa Torneos y Competencia había convocado a los clubes a que envíen los himnos para que sean registrados y no queden en el olvido. Yo justo tenía una copia de la partitura y se las envié. Lo eligieron a Piero para cantarla por su vínculo con el club", contó.

"Es una canción con muchos arreglos, algunos de ellos algo complejos, tiene esa particularidad", añadió Víctor.

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