El ENAM lleva la memoria al escenario: una muestra que une cuerpo, arte y democracia

Bajo el lema "A 50 años del golpe, Memoria, Verdad y Justicia es Democracia" el departamento de Educación Física del ENAM presentará el próximo 20 de octubre una muestra en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora . La propuesta busca abordar una fecha fundamental de la historia argentina desde el lenguaje corporal, el arte y el trabajo colectivo.

La iniciativa de la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt , será con entrada libre y gratuita y durará una hora. Participarán estudiantes de quinto y sexto año de secundaria de la orientación educación física, además de participantes de las propuestas de gimnasia rítmica y deportiva de la institución.

En diálogo con La Unión , Iván Medina , jefe del Departamento de Educación Física del ENAM, explicó que la muestra surge de un proyecto institucional que busca trabajar la memoria desde las herramientas propias del área: el cuerpo, el movimiento, el juego, la expresión y la construcción colectiva.

La propuesta tiene como antecedente una tradicional gala de gimnasia que durante años se realizó dentro de la escuela. Con el tiempo, aquella experiencia fue transformándose y amplió sus lenguajes artísticos, incorporando distintas disciplinas y expresiones. "La muestra pone en diálogo distintas prácticas corporales y artísticas. Por eso pueden aparecer secuencias de gimnasia artística o rítmica, danza, expresión corporal, propuestas teatrales, canto y música", explicó Medina.

El año pasado, por ejemplo, la muestra estuvo dedicada al universo literario de Julio Cortázar y a la reflexión sobre la identidad de los estudiantes, la escuela y el barrio. La decisión de trasladar estas producciones al Teatro Municipal permitió ampliar su alcance y compartir con la comunidad el trabajo pedagógico que se desarrolla cotidianamente en la institución.

La convocatoria también requiere una organización particular debido a la capacidad de la sala. "El año pasado tuvimos alrededor de 220 estudiantes participantes y, por la capacidad del Teatro Municipal, necesitamos organizar el ingreso para que pueda participar al menos un familiar por estudiante", señaló Medina.

El departamento de Educación Física del ENAM presentará el próximo 20 de octubre.

Hacer memoria desde el cuerpo

Uno de los aspectos centrales de esta edición es la posibilidad de vincular la historia reciente con las experiencias, las identidades y las preguntas de las nuevas generaciones.Para construir la propuesta, docentes y estudiantes trabajaron con fotografías, imágenes, canciones, relatos y recuerdos familiares. También surgieron iniciativas de los propios jóvenes, que propusieron incorporar referencias a Malvinas y a otras experiencias que forman parte de su memoria generacional.

"Pensamos que también podemos hacer memoria con el cuerpo: encontrándonos, moviéndonos, creando juntos y construyendo una experiencia común", expresó.

Aunque no vivieron la última dictadura cívico-militar, los estudiantes crecen en una sociedad atravesada por sus consecuencias y por las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. La muestra busca, precisamente, generar un espacio para que puedan apropiarse de esa historia y expresarla desde sus propias perspectivas. "La escena nos permite poner en relación esas distintas temporalidades: la historia que heredamos, la memoria que recibimos y el presente que estamos construyendo", subrayó.

En la edición anterior participaron 220 alumnos.

Una construcción colectiva

El proceso de creación y ensayo también representa un desafío pedagógico, la participación de numerosos docentes y grupos implica poner en diálogo distintas miradas, respetar tiempos, debatir propuestas y alcanzar acuerdos.

Para el equipo educativo, esa dinámica forma parte del sentido de la experiencia. La democracia no se aborda únicamente como un contenido histórico, sino también como una práctica que se construye a través de la participación, la escucha y las decisiones compartidas. "Cuando se trabaja con muchas personas aparecen distintas miradas, deseos, tiempos y formas de entender una propuesta. Hay que escuchar, discutir, acordar, modificar y volver a probar. Y eso es, en sí mismo, un aprendizaje democrático", sostuvo Medina.

"Busca preguntarnos qué democracia queremos construir y qué lugar tenemos".

Desde la Educación Física, el cuerpo es entendido no solamente como un instrumento para ejecutar movimientos, sino también como parte de la identidad, la sensibilidad y la historia de cada persona. "El cuerpo tiene una dimensión política. Históricamente también ha sido un lugar de disciplinamiento. Por eso nos interesa pensarlo también como posibilidad de expresión, de encuentro y de transformación", detalló.

La muestra propone así relacionar la memoria del pasado con las preguntas del presente. No se trata solamente de recordar lo ocurrido, sino de reflexionar sobre cómo esa historia continúa atravesando a la sociedad y qué papel tienen las nuevas generaciones en la construcción de una democracia más participativa.

En ese sentido, Medina destacó que la memoria también implica preguntarse qué hacer hoy con el legado de las generaciones anteriores. La propuesta del ENAM busca que los estudiantes puedan expresar esas reflexiones a través del movimiento, el arte y una experiencia compartida. "Esta muestra no busca solamente recordar. Busca también preguntarnos qué democracia queremos construir y qué lugar tenemos cada uno de nosotros en esa construcción", expresó.