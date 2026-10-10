Detienen en Lomas de Zamora a dos delincuentes que robaban casas de jubilados

Dos delincuentes que se dedicaban a desvalijar casas de jubilados fueron detenidos tras una serie de allanamientos en distintos puntos de Lomas de Zamora .

La investigación empezó bastante lejos de Lomas, tras un intento de robo en la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Dos delincuentes armados intentaron ingresar a una vivienda donde vivía una mujer de 74 años .

Quiso escapar. Detuvieron a un joven de 16 años por robar en un comercio de Lomas

La víctima vio a los ladrones y comenzó a gritar, por lo cual los delincuentes decidieron escapar del lugar sin robar nada. Se subieron a una camioneta Ford EcosSport y huyeron.

Tras la denuncia, los investigadores determinaron que los sujetos no eran de la zona, sino que residían en Lomas de Zamora. A partir de esa información, se solicitaron allanamientos de urgencia en las calles Neuquén al 400 y Euskadi al 1800 , en el barrio Santa Marta , y otro en Benjamin Franklin al 2400 , en Villa Rita .

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora arrestaron a dos hombres 42 y 49 años, señalados como presuntos partícipes de la banda que desvalijaba casas de jubilados. En los operativos se incautó un teléfono celular que será peritado.

Los detenidos quedaron a disposición del juez Alberto Brizuela, del Juzgado de Garantías Nº4 de San Martín, que caratuló el caso como “robo agravado por escalamiento y robo agravado por efracción”.