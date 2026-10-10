Detienen en Lomas de Zamora a dos delincuentes que robaban casas de jubilados

Dos delincuentes que se dedicaban a desvalijar casas de jubilados fueron detenidos tras una serie de allanamientos en distintos puntos de Lomas de Zamora.
Los atraparon tras una serie de operativos en los barrios de Santa Marta y Villa Rita, en Lomas Oeste.
Dos delincuentes que se dedicaban a desvalijar casas de jubilados fueron detenidos tras una serie de allanamientos en distintos puntos de Lomas de Zamora.
La investigación empezó bastante lejos de Lomas, tras un intento de robo en la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Dos delincuentes armados intentaron ingresar a una vivienda donde vivía una mujer de 74 años.
La víctima vio a los ladrones y comenzó a gritar, por lo cual los delincuentes decidieron escapar del lugar sin robar nada. Se subieron a una camioneta Ford EcosSport y huyeron.
Tras la denuncia, los investigadores determinaron que los sujetos no eran de la zona, sino que residían en Lomas de Zamora. A partir de esa información, se solicitaron allanamientos de urgencia en las calles Neuquén al 400 y Euskadi al 1800, en el barrio Santa Marta, y otro en Benjamin Franklin al 2400, en Villa Rita.
Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora arrestaron a dos hombres 42 y 49 años, señalados como presuntos partícipes de la banda que desvalijaba casas de jubilados. En los operativos se incautó un teléfono celular que será peritado.
Los detenidos quedaron a disposición del juez Alberto Brizuela, del Juzgado de Garantías Nº4 de San Martín, que caratuló el caso como “robo agravado por escalamiento y robo agravado por efracción”.