Lomas: inauguraron el Centro de Formación Nueva Argentina

En Lomas de Zamora se inauguró el Centro de Formación Nueva Argentina , un espacio de formación, estudio y encuentro impulsado conjuntamente por la Universidad Nacional de Lomas (UNLZ) y el Movimiento Universitario del Conurbano (MUC) .

El lugar ubicado sobre la calle Manuel Castro 360 forma parte de los distintos espacios de capacitación que se están abriendo en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad , y generar más ámbitos de participación, debate y construcción política.

La inauguración contó con la presencia del intendente de Lomas, Federico Otermín , y el rector de la UNLZ, Diego Molea , junto a referentes del ámbito universitario, social y político . Frente a un contexto marcado por el incumplimiento del Gobierno Nacional en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a la quinta marcha universitaria para el próximo jueves 15 de octubre , la jornada en Lomas tuvo una relevancia especial y se dio en el marco de los 131 años del nacimiento de Juan Domingo Perón .

Otermín destacó la importancia de generar las condiciones necesarias para que la comunidad pueda vivir mejor. "Nadie puede ser feliz cuando está ocupado solo en sobrevivir. Por respeto a nuestro pueblo debemos alcanzar consensos y trabajar en conjunto para construir la nueva Argentina que soñamos", sostuvo.

Un lugar para fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad.

Por su parte, Molea destacó la responsabilidad colectiva de sostener y ampliar las oportunidades educativas: "Muchos compatriotas han aportado para que cada uno de nosotros pueda estudiar y es una obligación trabajar desde nuestro lugar para que cada vecino viva mejor. El crecimiento debe ser colectivo y nuestra obligación es contribuir para igualar oportunidades", expresó.

La apertura del Centro de Formación también tuvo la participación del referente de Nueva Argentina, Rodrigo López Merino; el referente del Movimiento Universitario del Conurbano, Javier Trímboli; la secretaria General del Municipio de Lomas, Aldana Scillama; y el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato.

La UNLZ convoca a una nueva marcha universitaria

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) convoca a la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación.

Las universidades vuelven a salir a las calles para exigir la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial urgente para docentes y no docentes, actualización de becas y defensa del sistema científico nacional frente al desfinanciamiento del Gobierno Nacional de Javier Milei.

Se espera una masiva movilización mientras la intención de la oposición en Diputados será la de llevar adelante una sesión especial para tratar el rechazo al DNU 70/23 y proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad, y la emergencia en discapacidad.