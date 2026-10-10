Orgullo de Lomas: un proyecto del ISFD N°18 ganó en la Feria Nacional de Educación

Un proyecto que combina arte, inglés, literatura y ambiente puso a Lomas de Zamora en lo más alto de la Feria Nacional de Educación . La iniciativa del Instituto Superior de Formación Docente N°18 fue una de las ganadoras del encuentro que reunió experiencias innovadoras de distintos puntos del país.

Tras ganar en las instancias distrital, regional y provincial, el ISFD N°18 viajó a San Luis para competir en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología con un proyecto pensado para que las infancias aprendan inglés a través de textos lúdicos inspirados en la obra del artista argentino Pío Collivadino . Para alegría de la comunidad educativa , la iniciativa volvió a ganar y se llevaron un trofeo que pasará a formar parte de las vitrinas del instituto.

"Hubo 42 proyectos y el nuestro fue uno de los 6 que resultó ganador y se llevó una mención especial junto con un trofeo. Estamos felices por el reconocimiento que nos llena de alegría y nos impulsa a seguir soñando, creando y transformando la educación ", destacó Cecilia Turoldo, la docente que viajó junto a las estudiantes Daniela Pérez y Helen Pelozo.

La Feria Nacional de Educación duró 4 días y tuvo también un congreso con diferentes ponencias. "Al jurado le gustó mucho el proyecto y valoraron nuestra intención de generar un cambio de paradigma en el Profesorado de Inglés . El desafío es formar docentes más comprometidos con su realidad y su comunidad", expresó Cecilia.

Daniela y Helen son las alumnas que representaron al ISFD N°18 en cada instancia de la feria. Sin embargo, la organización del viaje a San Luis presentó una dificultad: desde el Gobierno Nacional les dijeron que solo podían cubrir un pasaje en micro para una de ellas. "Eso nos generó mucha angustia porque las chicas siempre estuvieron juntas e iba a ser doloroso que una de las dos se quedara afuera. Frente a esto decidimos escribir una carta al Municipio de Lomas, que se hizo cargo del pasaje y permitió que las dos pudieran viajar", contó la docente.

De Lomas a San Luis: el proyecto que une inglés, arte y patrimonio local

Para enseñar inglés, los docentes recurren a materiales pedagógicos de otros países y culturas. Pero, ¿qué pasaría si los chicos pudieran aprender el idioma a partir de su propio territorio, historia y patrimonio? Esa fue la pregunta que se hicieron en el ISFD N°18, donde detectaron esta problemática y crearon textos lúdicos y digitales para alumnos de primaria inspirados en la obra del pintor argentino Pío Collivadino.

"El proyecto surgió en Literatura y Niñez, una materia que busca conjugar el arte con las infancias. Al no tener materiales pedagógicos en inglés con contenido local, lo que hicimos fue ir al Museo Pío Collivadino para conocer en profundidad sus obras y luego trabajamos en la creación de textos breves en inglés, glosarios visuales, juegos, actividades de comprensión, propuestas artísticas y materiales interactivos elaborados con Canva y Genially", relató Cecilia, docente del instituto que está en Banfield.

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"Pío Collivadino: literatura, arte, medio ambiente y narrativas interactivas para las infancias" es el nombre del proyecto creado por estudiantes de 2º año del Profesorado de Inglés. Ahora, las escuelas primarias que visiten el Museo Collivadino pueden acceder a estos contenidos educativos para seguir aprendiendo en las aulas. "La gente que trabaja en el museo tiene los materiales digitales y se los pasa a los profes de acuerdo al nivel de los estudiantes. Nosotros ya usamos el material con los chicos de 5° grado de la Escuela N°7 y fue un éxito porque les encantó y, además, pudieron conocer la obra de un gran artista como Pío", destacó Turoldo.

Además de generar actividades lúdicas e interactivas en inglés a partir de las obras de Pío, el proyecto también reflexiona sobre la importancia de cuidar el ambiente. "En las pinturas de Pío hay ríos, puentes, barrios y fábricas que muestran la construcción histórica del paisaje bonaerense y la relación entre los cursos de agua, el desarrollo de las ciudades, el trabajo y la vida cotidiana de sus habitantes. Uno de los materiales pedagógicos habla sobre el cuidado del ambiente y, para armarlo, nos contactamos con Florencia de la Agencia de Cuencas del Municipio para conocer el trabajo que desarrollan en Lomas para limpiar los arroyos y concientizar a la comunidad", expresó la docente.