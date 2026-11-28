Sin escalvos se suma al evento.

Con una peña se lanza el Nodo Ecas, bajo el lema “La Unión Hace la Fuerza”, llega este sábado desde las 22 a Cultura del Sur de Temperley. Habrá música en vivo y una feria con alimentos que llegan de la mano de sus productores.

Animarán el encuentro Betania Díaz y Ana Rosa Herrera junto a Candela Mazza, Sin esclavos percusión y ensamble, Adriel Álvarez y las Voces de la tierra. Se sumarán también con su música los artistas Luai Schahab, Facundo Giménez y el trío folklórico Tres de raíz.

Nueva movida en Cultura del Sur. Nueva propuesta en Cultura del Sur Cultura del Sur organiza una feria en la presentación en sociedad de Nodo Ecas, con “alimentos directo de sus productores, a precio accesible para los y las vecinas de Temperley y nuestra comunidad”

Mientras que desde el sábado los interesados van a poder comprar a partir de una página de se compartirá en el evento y pasar a retirar el pedido los jueves.

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