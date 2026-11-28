Paula Chaves tomó la decisión de dejar Tapados de Laburo , el programa que conducía en el canal de streaming Olga, y no pudo contener las lágrimas en su despedida cuando concretó su partida. Mientras ahora reveló los motivos de su salida.

En una entrevista con José María Listorti, en Blender, Paula Chaves contó los motivos verdaderos de su salida de Olga. "El primer año estuvo muy bueno. Yo no me quedo en lugares donde no la pase muy bien", sentenció en la charla.

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Según la modelo, no fue un problema el equipo técnico y los demás integrantes Olga en general porque eran "bárbaros". “Yo ya no me estaba sintiendo cómoda, me estaba costando mucho meterme en los temas y hablar de ciertas cosas. Sentía que estaba frenando al resto que, tal vez, tenía que ir para un nuevo rumbo con la nueva gente que estaba”, explicó la modelo.

“NO ME CAUSABA GRACIA LO MISMO” Paula Chaves contó que se fue de OLGA porque ya no entendía los chistes de la mesa. pic.twitter.com/c6PR1oNlBh

También reveló que ya era un ciclo cumplido y que no funcionaba en ese formato. “No me causaba gracia. me tenía que empezar a aggiornar a un formato nuevo y no estoy en una edad para forzar cosas”, aseguró Paula Chaves.

“Quiero laburar de lo que me haga sentir bien y donde yo realmente me pueda mostrar y sentirme como soy yo”, cerró Paula Chaves sobre su partida del canal de streaming.

Paula Chaves se fue de Olga.

Paula Chaves y Pedro Alfonso, a Carlos Paz

Pedro Alfonso prepara su regreso a Villa Carlos Paz para la temporada teatral de verano 2027 con una nueva comedia, "Manos Arriba", que dará mucho que hablar.

La obra tendrá su estreno el próximo 25 de diciembre en el Teatro del Lago y contará con las actuaciones de Paula Chaves, Marcela Kloosterboer, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Cami de los Santos. La dirección estará a cargo de Diego Ramos, mientras que la producción será responsabilidad de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.