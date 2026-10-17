Así será el regreso de "Banquete" a Olga con Paula Chaves y Pedro Alfonso

Vuelve “Banquete”, el contenido original creado por el canal de streaming Olga conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso, con una nueva temporada que propone entrar en la intimidad de dos parejas muy distintas y particulares que darán mucho que hablar.
Se podrá ver el próximo lunes a las 21 en el canal de YouTube de Olga, donde la dupla se sentará a la mesa con cuatro invitados para pasar dos noches muy divertidas con Fede Bal y Evelyn Botto, y Tomás Rebord y “Sugus” Leunda.
Paula Chaves y Pedro Alfonso, de regreso
En cada encuentro, Paula Chaves y Pedro Alfonso serán recibidos en la casa de los protagonistas para compartir una cena que irá mucho más allá de la comida.
En esta propuesta habrá juegos, desafíos, preguntas inesperadas y confesiones serán algunas de las propuestas para conocer el lado más íntimo y cotidiano de cada pareja.
Olga presenta "Banquete".
¿Cómo son cuando están solos? ¿Cómo se construye cada relación? ¿Qué dinámicas tienen puertas adentro? Un intercambio entre seis personas con miradas, experiencias y formas de vincularse muy distintas. Tres parejas, en dos noches y una mesa en la que puede pasar de todo con buena onda de Paula Chaves y Pedro Alfonso.