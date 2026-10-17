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17 de octubre de 2026
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Así será el regreso de "Banquete" a Olga con Paula Chaves y Pedro Alfonso

Regresa “Banquete” a Olga con Paula Chaves y Pedro Alfonso y con otras dos parejas invitadas que darán mucho que hablar.

Paula Chaves y Pedro Alfonso.
Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Se podrá ver el próximo lunes a las 21 en el canal de YouTube de Olga, donde la dupla se sentará a la mesa con cuatro invitados para pasar dos noches muy divertidas con Fede Bal y Evelyn Botto, y Tomás Rebord y “Sugus” Leunda.

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Paula Chaves y Pedro Alfonso, de regreso

En cada encuentro, Paula Chaves y Pedro Alfonso serán recibidos en la casa de los protagonistas para compartir una cena que irá mucho más allá de la comida.

En esta propuesta habrá juegos, desafíos, preguntas inesperadas y confesiones serán algunas de las propuestas para conocer el lado más íntimo y cotidiano de cada pareja.

Olga presenta

Olga presenta "Banquete".

¿Cómo son cuando están solos? ¿Cómo se construye cada relación? ¿Qué dinámicas tienen puertas adentro? Un intercambio entre seis personas con miradas, experiencias y formas de vincularse muy distintas. Tres parejas, en dos noches y una mesa en la que puede pasar de todo con buena onda de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

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