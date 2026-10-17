Así será el regreso de "Banquete" a Olga con Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Vuelve “Banquete”, el contenido original creado por el canal de streaming Olga conducido por Paula Chaves y Pedro Alfonso, con una nueva temporada que propone entrar en la intimidad de dos parejas muy distintas y particulares que darán mucho que hablar.

Se podrá ver el próximo lunes a las 21 en el canal de YouTube de Olga, donde la dupla se sentará a la mesa con cuatro invitados para pasar dos noches muy divertidas con Fede Bal y Evelyn Botto, y Tomás Rebord y “Sugus” Leunda.

Vuelve BANQUETE con Paula Chaves y Pedro Alfonso



Fede Bal y Evelyn Botto reciben a Rebord y Sugus Leunda



Este lunes 19 de octubre a las 21 hs



Miralo en OLGA por YouTube pic.twitter.com/QwInI82U0H — OLGA (@olgaenvivo) October 15, 2026 Paula Chaves y Pedro Alfonso, de regreso En cada encuentro, Paula Chaves y Pedro Alfonso serán recibidos en la casa de los protagonistas para compartir una cena que irá mucho más allá de la comida.

En esta propuesta habrá juegos, desafíos, preguntas inesperadas y confesiones serán algunas de las propuestas para conocer el lado más íntimo y cotidiano de cada pareja.

Olga presenta "Banquete". ¿Cómo son cuando están solos? ¿Cómo se construye cada relación? ¿Qué dinámicas tienen puertas adentro? Un intercambio entre seis personas con miradas, experiencias y formas de vincularse muy distintas. Tres parejas, en dos noches y una mesa en la que puede pasar de todo con buena onda de Paula Chaves y Pedro Alfonso.

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