Separada de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli confirmó su noviazgo con Tomás Badessich , aunque prefirió no dar detalles precisos sobre cuándo comenzó este nuevo romance . Las especulaciones refieren a que la relación arrancó cuando él todavía estaba comprometido con otra mujer.

"No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha", contó Chechu Bonelli sobre este romance aclarando que no iba a hablar de fechas.

Luego de las declaraciones de Chechu Bonelli, Yanina Latorre aseguró conocer el trasfondo de la historia y también hizo hincapié en las fechas que ocultó la periodista.

"Todo es felicidad en la vida de Chechu Bonelli, menos para la exnovia de Tomás", lanzó la conductora en SQP. Luego apuntó directo contra la cronología del romance: "Tiene una exnovia y parece que las fechas no le dan a nadie".

Yanina Latorre intentó hablar con la joven y al no obtener respuesta recurrió a sus allegados. "El entorno dice que (Chechu y Tomás) se conocieron en un partido de fútbol y que hasta hace dos meses Mery estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río", detalló.

Chechu Bonelli, con nuevo amor.

"Tomás estuvo de novio 8 años con Mery [...] hasta hace dos meses, ella estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río", contó Yanina Latorre sobre el presunto choque de fechas.

De acuerdo con esa versión, la ruptura del romance habría sido repentina. "De un día para el otro, Mery cambia de locación y no lo comunica (en redes). Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación".

"Tuvieron muchas idas y venidas. Cuando él fue con este planteo, Mery creyó que era otra ida y venida. Al mes de haberse ido ella del departamento, él blanqueó con Chechu", relató Yanina Latorre sobre esa relación.

"Él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación", reveló Yanina Latorre y sostuvo que Mery "decía que se habían separado, pero que no había terceros en discordia".