Un incendio provocó serios daños en un obrador en la localidad de Ingeniero Budge . Hubo un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en la esquina de Camino de la Ribera Sur y Potosí . En esa intersección había un predio con materiales para construcción, principalmente elementos de madera.

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El lugar empezó a prenderse fuego cerca de las 18, por causas que no trascendieron. Las llamas se expandieron con mucha rapidez y se formó una enorme nube de humo que alarmó a los vecinos del barrio.

Enseguida se organizó una amplio operativo de asistencia en el lugar. En primera instancia, intervinieron tres dotaciones de los Bomberos de Lomas , con 15 efectivos a cargo del Subcomandante Ezequiel Ruiz.

En el lugar había muchas maderas que fueron alcanzadas por las llamas.

Además, prestó colaboración el personal de Defensa Civil, con tareas de apoyo a los bomberos y la inspección de viviendas linderas por posibles daños. Trabajaron durante toda la tarde del viernes hasta poder controlar las llamas.

Defensa Civil en el lugar del incendio.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el foco ígneo tuvo una extensión de aproximadamente “10 por 20 metros” y afectó principalmente maderas que había en el predio. No hubo que lamentar víctimas ni personas heridas.

Por otra parte, se detectaron algunas rajaduras leves en una vivienda lindera. Por precaución, se retiraron materiales que se podrían incendiar. Se requirió una inspección del área de Obras Particulares del Municipio de Lomas de Zamora.