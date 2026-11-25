Una camioneta se prendió fuego mientras circulaba por el ex Camino Negro , en la localidad de Ingeniero Budge . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron para controlar las llamas.

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de la calle Epecuén . El vehículo, una Ford F100, circulaba en la mano hacia Provincia cuando empezó a incendiarse.

Según relataron testigos, no hubo intervención de ningún otro auto y no se trató de un choque. La camioneta simplemente comenzó a prenderse fuego, aparentemente por un desperfecto mecánico . La escena provocó un enorme susto a los demás automovilistas, quienes temían una explosión.

Minutos después, llegó al lugar una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , junto con personal de Tránsito Lomas y la Policía de la jurisdicción. Encontraron la camioneta envuelta en llamas.

Susto en Camino Negro: una camioneta se prendió fuego mientras circulaba por la autopista, a la altura de la calle Epecuén, en Ingeniero Budge pic.twitter.com/r0rF1io7YW

Los bomberos lograron controlar el incendio sin mayores complicaciones. Durante el operativo no fue necesario interrumpir la circulación vehicular, aunque sí se redujo el carril hacia Provincia para que los efectivos pudieran trabajar con mayor comodidad.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no hubo que lamentar víctimas ni personas heridas, ya que el conductor salió a tiempo de la camioneta. No obstante, el vehículo quedó completamente destruido.