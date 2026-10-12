El día de campo de Paula Chaves y Marcela Kloosterboer que casi termina en el hospital

Paula Chaves y Marcela Kloosterboer estuvieron como invitadas en la sección Terapia de amigas en Urbana Play con Sebastián Wainraich y compartieron un tenso y divertido momento que vivieron juntas hace tiempo y que casi termina con la modelo en el hospital.

Recordaron cuando pasaron un día de campo en San Andrés de Giles con sus familias, pero la jornada casi termina en un susto médico para Paula Chaves debido a una travesura de Juana, la hija mayor de Marcela Kloosterboer.

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Todo ocurrió mientras los hijos de ambas jugaban a la sardina boba, una variante de la escondida donde uno se esconde mientras el resto lo busca, pero a medida que se encuentran deben sumarse al mismo escondite.

Se fueron a pasar un día de campo, jugaron a la Sardina Boba y Juana, la hija de Marcela, se escondió muy bien... pic.twitter.com/Xxop43Nq6t

Todo cambio se repente cuando la hija de Marcela Kloosterboer desapareció, debido al buen escondite, y el clima cambió por completo. "Ella re tranquila y a mí ya me estaba dando un poquito de taquicardia", recordó Paula Chaves sobre ese momento.

La susto de Paula Chaves

De inmediato y en medio de la tensión, Pedro Alfonso apareció en escena con una noticia que casi descompensa a su esposa: "Pau, Juana está adentro del freezer".

El insólito escondite elegido por la pequeña desató el pánico automático en Paula Chaves. "Imaginate nosotros. El freezer, ¿entendés? Electricidad, agüita, la nena descalza, el freezer que de adentro no abre", sostuvo la modelo.

Paula Chaves y Marcela Kloosterboer contaron todo.

Además, admitió su temor sobre cómo actuar ante su amiga: "Yo no lo podía creer, pensaba en '¿cómo se lo digo?' y que si la sacaba del freezer, la nena se enojaba". "Para ella era un planazo que la hija estuviera adentro del freezer", reveló Paula Chaves para sorpresa de todos.

Marcela Kloosterboer justificó su postura relajada sin dramatizar el asunto: "Yo no veo nada de todo ese peligro... Y bueno, ¿qué tiene que esté en el freezer? Ella ve un montón de peligros y a mí no me parecía tan grave".

"Me expuso. Yo estaba casi hiperventilada", comentó la modelo sobre el pico de estrés que sufrió. "Me siento muy expuesta en las situaciones en que ella se toma todo a la ligera y para mí todo es tremendo", sumó Paula Chaves y ambas coincidieron en que esa vivencia dejó al descubierto sus diferencias.