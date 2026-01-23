viernes 23 de enero de 2026
Las fotos de las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil

Marcela Kloosterboer está pasando unos días de vacaciones junto a su familia en una paradisíaca reversa natural de Bahía, en el norte de Brasil.

Marcela Kloosterboer en Brasil.

Marcela Kloosterboer en Brasil. 

Marcela Kloosterboer se encuentra desde hace casi dos semanas disfrutando de unas soñadas vacaciones junto a su esposo, Fernando Sieling, y sus hijos Juana y Otto, en la imponente reserva natural de Imbassaí, en la ciudad de Bahía, al norte de Brasil.

Marcela Kloosterboer en Brasil.

Marcela Kloosterboer en Brasil.

Como broche de un gran 2025, la actriz compartió semanas atrás un momento familiar muy emotivo. Su hija mayor, Juana Sieling, celebró su bautismo y primera comunión en la Parroquia Santa Teresita, la misma iglesia en la que Marcela y su esposo Fernando se casaron hace más de una década.

Marcela Kloosterboer, en pleno descanso.

Marcela Kloosterboer, en pleno descanso.

Marcela Kloosterboer, vacaciones en familia en Brasil

Marcela Kloosterboer, quien este año protagonizó la exitosa obra teatral Un viaje en el tiempo, eligió para su descanso y el de su familia el Resort All Inclusive 5 estrellas Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, ubicado frente al mar de Costa dos Coqueiros, en la idílica Praia do Forte y a 45 minutos del aeropuerto de Salvador.

Marcela Kloosterboer con su esposo.

Marcela Kloosterboer con su esposo.

Este destino es uno de los más elegidos por los viajeros de Argentina, ya que está a solo cuatro horas de vuelo directo desde Buenos Aires.

La actriz argentina comenzó el 2026 de la mejor manera: disfrutando una escapada de ensueño en el edén brasileño entre Praia do Forte y Costa do Sauipe, a 63 kilómetros de Salvador de Bahía.

Marcela Kloosterboer con sus hijos.

Marcela Kloosterboer con sus hijos.

