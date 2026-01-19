lunes 19 de enero de 2026
Escribinos
19 de enero de 2026
De festejo.

Las fotos del cumpleaños de Pampita en México junto a Martín Pepa

Pampita recibió sus 48 años en las paradisíacas playas de México y lo celebró junto Martín Pepa, su familia y sus amigos más cercanos en México.

Pampita y Martín Pepa.&nbsp;

Pampita y Martín Pepa. 

Pampita está disfrutando disfrutando de las paradisiacas playas mexicanas celebrando sus flamantes 48 años, cumplidos el sábado pasado, junto a dos de sus hijos, Ana Moritán y Benicio Vicuña, su pareja, Martín Pepa, sus hermanos y sus amigos más cercanos.

image
Pampita con su hija Anita.

Pampita con su hija Anita.

La modelo celebró su cumpleaños a lo grande y rodeada de sus afectos. “¡Que sea un año espectacular. Yo nací con el alma encendida” afirmó Pampita, emocionada.

Lee además
Goycochea y Pampita, contra la China Suárez. 
Todo mal.

El impensado palito de Sergio Goycochea y Pampita para La China Suárez
Pampita está en Punta del Este. 
Preocupación.

Aseguran que Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

Pampita seguirá de festejo

Para continuar los festejos, Pampita se trasladará a otro destino igualmente paradisíaco en la Riviera Maya, también en México, donde también estará con Martín Pepa, con quien sigue firme en su romance. Pampita celebró su cumpleaños junto a la playa del resort Family Selection at Grand Palladium Select Costa Mujeres.

image
Pampita con su hijo Benicio.

Pampita con su hijo Benicio.

Con una decoración muy elegante, dispuso mesas en tonos blancos, arena y beige, texturas naturales, cojines bajos sobre la playa y una iluminación cálida que acompaña el ritmo de la noche.

Pampita y su familia se alojan en una Signature Suite de Family Selection, una de las categorías más exclusivas de Grand Palladium Select Costa Mujeres, parte de Palladium Hotel Group ubicado en Costa Mujeres, México.

image
Pampita de festejo, con Martín Pepa y amigos.

Pampita de festejo, con Martín Pepa y amigos.

Con la llegada de la noche, una fogata frente al mar aporta calidez al encuentro, mientras la música y una pista de baile invitan a disfrutar sin prisas.

La velada cerró con un show de fuego que ilumina la playa y sella una celebración marcada por la conexión, el disfrute y el espíritu del Caribe.

image
Pampita, en pleno festejo.

Pampita, en pleno festejo.

Temas
Seguí leyendo

El impensado palito de Sergio Goycochea y Pampita para La China Suárez

Aseguran que Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

El inesperado gesto que tuvo Pampita con Marcelo Tinelli

Por qué Martín Bossi no saldría con Lali Espósito y otras famosas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Laura Nova en el Cantando 2020. 
Mal momento.

Laura Novoa recordó el trato "agresivo" que recibió en el Cantando 2020

Las más leídas

Te Puede Interesar

Así quedó el auto tras el violento choque en Garibaldi.
Impactante.

Un hombre y su hija, heridos tras un terrible choque y vuelco en Lomas