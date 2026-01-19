Las fotos del cumpleaños de Pampita en México junto a Martín Pepa

Pampita está disfrutando disfrutando de las paradisiacas playas mexicanas celebrando sus flamantes 48 años, cumplidos el sábado pasado, junto a dos de sus hijos, Ana Moritán y Benicio Vicuña , su pareja, Martín Pepa, sus hermanos y sus amigos más cercanos.

La modelo celebró su cumpleaños a lo grande y rodeada de sus afectos. “¡Que sea un año espectacular. Yo nací con el alma encendida” afirmó Pampita, emocionada.

Para continuar los festejos, Pampita se trasladará a otro destino igualmente paradisíaco en la Riviera Maya, también en México, donde también estará con Martín Pepa , con quien sigue firme en su romance . Pampita celebró su cumpleaños junto a la playa del resort Family Selection at Grand Palladium Select Costa Mujeres.

Con una decoración muy elegante, dispuso mesas en tonos blancos, arena y beige, texturas naturales, cojines bajos sobre la playa y una iluminación cálida que acompaña el ritmo de la noche.

Pampita y su familia se alojan en una Signature Suite de Family Selection, una de las categorías más exclusivas de Grand Palladium Select Costa Mujeres, parte de Palladium Hotel Group ubicado en Costa Mujeres, México.

image Pampita de festejo, con Martín Pepa y amigos.

Con la llegada de la noche, una fogata frente al mar aporta calidez al encuentro, mientras la música y una pista de baile invitan a disfrutar sin prisas.

La velada cerró con un show de fuego que ilumina la playa y sella una celebración marcada por la conexión, el disfrute y el espíritu del Caribe.