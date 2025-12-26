viernes 26 de diciembre de 2025

Aseguran que Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

Medios de Uruguay aseguran que Pampita pasó Navidad en un centro asistencial en Punta del Este, donde se encuentra con Martín Pepa.

Pampita está en Punta del Este.&nbsp;

El video, captado poco después de las celebraciones de Nochebuena, y difundido por la cuenta Farándula Show, despertó preocupación inicial entre sus seguidores, aunque los detalles del encuentro sugieren un escenario de tranquilidad.

Este detalle es clave, ya que todo indicaría que no era ella quien requería atención médica de urgencia, sino que su presencia allí respondía a un rol de acompañante.

Pampita pasó Navidad en Punta del Este

En el material que circula de manera extraoficial, se observa que Pampita no estaba sola. La acompañaba un grupo compuesto por amigos y adolescentes, lo que refuerza la hipótesis de que acudió al centro de salud para escoltar a alguno de los jóvenes a una consulta médica de guardia.

Pampita y Martín Pepa pasaron Navidad en Punta del Este.

Las imágenes aportadas por medios uruguayos muestran a la conductora junto a su actual pareja, el polista Martín Pepa, aguardando pacientemente en el sector de recepción.

Hasta el momento, el entorno de la modelo no emitió ningún comunicado oficial, manteniendo el hermetismo habitual sobre sus movimientos privados en Punta del Este.

Pampita se encuentra en Uruguay para disfrutar del inicio de la temporada de verano, donde suele ser la figura central de los eventos más exclusivos.

