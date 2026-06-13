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13 de junio de 2026
Los detalles.

Días y zonas de Lomas de Zamora en los que habrá cortes de agua

La empresa AySA comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en algunas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

La empresa AySA dio a conocer las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.&nbsp;

La empresa AySA dio a conocer las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que, la próxima semana, entre el lunes 16 y el domingo 21 de junio, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma compartido por la compañía, el miércoles 17 de junio, entre las 8 y las 12, el servicio de agua se verá afectado en la zona delimitada por las calles Valette, Matienzo/De Sarro, Suárez y Ruta Provincial 4, que comparten los muninicios de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.

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