miércoles 15 de abril de 2026
Escribinos
15 de abril de 2026
Atención.

AySA anunció trabajos de emergencia en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley: podrían cortar el agua

Esta tarde, hasta las 18, el servicio de agua podría verse afectado en distintas zonas de Lomas de Zamora, Turdera y Temperley, según anunció AySA.

Aysa realiza esta tarde tareas de emergencia &nbsp;en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley.

Aysa realiza esta tarde tareas de emergencia  en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley.

La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció que esta tarde realiza tareas de emergencia en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley, por lo que podría verse afectado el normal funcionamiento del servicio de agua, hasta las 18:00.

En el comunicado, destacó que la zona comprendida es entre las calles avenida Eva Perón, Joaquín V. González, Carlos Nico David, Pedernera, avenida Hipólito Yrigoyen y avenida 9 de Julio.

Lee además
Podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora por una importante obra de reparación. 
Atención.

Podría haber cortes de agua en Lomas: la importante obra que anunció AySA
Está desaparecido desde el sábado en Lomas de Zamora. 
Preocupación.

Desesperada búsqueda de un joven de Lomas desaparecido hace cuatro días

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los Usuario/as que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24hs.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, deben usar estos canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

Obra importante de AySA en Lomas

Paralelamente, se lleva adelante una obra clave en la colectora norte de la Au. Dellepiane (sentido a provincia de Buenos Aires) y el Pasaje Shangai, en Parque Avellaneda.

Este trabajo se puso en marcha debido a una rotura ocasionada por parte de empresa contratista de terceros que se encontraba trabajando en el lugar. Para poder realizar la reparación, se tuvo que proceder al cierre de válvulas para limitar el paso del agua a la zona afectada.

Por este motivo, mientras se llevan adelante los trabajos de reparación podría registrarse falta de suministro o baja presión de agua en la zona de Parque Avellaneda, como también barrios aledaños de Villa Lugano y Villa Riachuelo y en algunas zonas de las localidades de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Banfield, en el partido de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Podría haber cortes de agua en Lomas: la importante obra que anunció AySA

Desesperada búsqueda de un joven de Lomas desaparecido hace cuatro días

Baleó al director de una clínica de Temperley y le dieron 20 años de prisión

Un nene de 5 años quedó enganchado del colectivo y fue arrastrado en Fiorito

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Las inscripciones ya se encuentran a disposición de los vecinos.
Este sábado.

Difunden los derechos humanos de los migrantes frente a la política expulsiva de Javier Milei

Las más leídas

Te Puede Interesar

Luciano Nieto, pieza clave de Temperley.
A disposición.

Nicolás Domingo recupera piezas clave de Temperley para ir a Munro