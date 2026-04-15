AySA anunció trabajos de emergencia en Lomas de Zamora, Turdera y Temperley: podrían cortar el agua

La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció que esta tarde realiza tareas de emergencia en Lomas de Zamora , Turdera y Temperley, por lo que podría verse afectado el normal funcionamiento del servicio de agua , hasta las 18:00.

En el comunicado, destacó que la zona comprendida es entre las calles avenida Eva Perón, Joaquín V. González, Carlos Nico David, Pedernera, avenida Hipólito Yrigoyen y avenida 9 de Julio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los Usuario/as que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24hs.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, deben usar estos canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

Obra importante de AySA en Lomas

Paralelamente, se lleva adelante una obra clave en la colectora norte de la Au. Dellepiane (sentido a provincia de Buenos Aires) y el Pasaje Shangai, en Parque Avellaneda.

Este trabajo se puso en marcha debido a una rotura ocasionada por parte de empresa contratista de terceros que se encontraba trabajando en el lugar. Para poder realizar la reparación, se tuvo que proceder al cierre de válvulas para limitar el paso del agua a la zona afectada.

Por este motivo, mientras se llevan adelante los trabajos de reparación podría registrarse falta de suministro o baja presión de agua en la zona de Parque Avellaneda, como también barrios aledaños de Villa Lugano y Villa Riachuelo y en algunas zonas de las localidades de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Banfield, en el partido de Lomas de Zamora.