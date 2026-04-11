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11 de abril de 2026
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Podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora: la importante obra que anunció AySA

La empresa AySA comunicó que, por una importante reparación de una cañería de la Au. Dellepiane, varias zonas de Lomas de Zamora podrían sufrir cortes de agua.

Podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora por una importante obra de reparación.&nbsp;

Podría haber cortes de agua en Lomas de Zamora por una importante obra de reparación. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, podría haber cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por una obra clave en la colectora norte de la Au. Dellepiane (sentido a provincia de Buenos Aires) y el Pasaje Shangai, en Parque Avellaneda.

Esta obra se pone en marcha debido a una rotura ocasionada por parte de empresa contratista de terceros que se encontraba trabajando en el lugar. Para poder realizar la reparación, se tuvo que proceder al cierre de válvulas para limitar el paso del agua a la zona afectada.

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Por este motivo, mientras se llevan adelante los trabajos de reparación podría registrarse falta de suministro o baja presión de agua en la zona de Parque Avellaneda, como también barrios aledaños de Villa Lugano y Villa Riachuelo y en algunas zonas de las localidades de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. Además, aclaran que el tránsito no se verá afectado por estos trabajos.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.

Trabajos de emergencia en la localidad de Villa Fiorito

La empresa informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio de agua, durante la jornada de hoy, hasta las 20:00 hs. en la zona comprendida entre las calles: Ginebra, Gral. Hornos, De la Rivera y Cno. Negro.

Ante cualquier duda AySA recuerda a los Usuario/as que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24hs.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomendamos usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

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