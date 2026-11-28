Más de 1.900 vecinos de Lomas de Zamora participaron del primer año de Entramados, un programa que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Más de 1.900 vecinos participaron de cursos de oficios con salida laboral. El Municipio también organizó operativos de salud y actividades recreativas.
Más de 1.900 vecinos de Lomas de Zamora participaron del primer año de Entramados, un programa que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa del Municipio y el Gobierno de la Provincia tiene el objetivo de generar oportunidades, fortalecer vínculos y construir nuevos proyectos de vida. Para esto, se implementaron acciones en distintos barrios para brindar acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos.
A lo largo del año se trabajó en la formación profesional de adolescentes y jóvenes con cursos de barbería, peluquería, mecánica de motos, plomería, perfilado de cejas, maquillaje artístico, herrería y electricidad domiciliaria. Las capacitaciones se planificaron a partir del diagnóstico que hizo el equipo del programa, donde los jóvenes entrevistados resaltaron la necesidad de contar con capacitaciones que tengan una salida laboral.
Además, los equipos que forman parte del programa fortalecieron el acompañamiento en temas de salud mental, consumos problemáticos y las articulaciones institucionales ante casos de violencia de género.
En Lomas también funciona la Subsecretaría de Asistencia a las Víctimas y Acceso a la Justicia, donde profesionales brindan orientación, acompañamiento y asesoramiento frente a distintas situaciones. Los jóvenes que están atravesando un momento difícil pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 17, a la sede de Centenario ubicada entre las calles Siciliano y Vernet.
Jóvenes de Fiorito, San José y Santa Catalina que forman parte del programa Entramados accedieron a chequeos de agudeza visual organizados por el Municipio de Lomas y la Fundación Banco Provincia. Luego, se acercaron al Hospital Oftalmológico para elegir los marcos y recibir sus anteojos de manera gratuita.
Mientras que los participantes de Llavallol, Santa Catalina, Budge y Fiorito compartieron una jornada de recreación en el Parque de Albertina, donde disfrutaron de las piletas y juegos de agua. El programa Entramados también tiene un talleres de fútbol y teatro en Llavallol.