Más de 1.900 vecinos de Lomas de Zamora participaron del primer año de Entramados , un programa que acompaña a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social .

La iniciativa del Municipio y el Gobierno de la Provincia tiene el objetivo de generar oportunidades, fortalecer vínculos y construir nuevos proyectos de vida. Para esto, se implementaron acciones en distintos barrios para brindar acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos.

Orgullo lomense. Alan, el joven de Lomas que llevó a la Selección Argentina al podio mundial de fútbol inclusivo

A lo largo del año se trabajó en la formación profesional de adolescentes y jóvenes con cursos de barbería, peluquería, mecánica de motos, plomería, perfilado de cejas, maquillaje artístico, herrería y electricidad domiciliaria . Las capacitaciones se planificaron a partir del diagnóstico que hizo el equipo del programa, donde los jóvenes entrevistados resaltaron la necesidad de contar con capacitaciones que tengan una salida laboral .

Además, los equipos que forman parte del programa fortalecieron el acompañamiento en temas de salud mental , consumos problemáticos y las articulaciones institucionales ante casos de violencia de género .

En Lomas también funciona la Subsecretaría de Asistencia a las Víctimas y Acceso a la Justicia, donde profesionales brindan orientación, acompañamiento y asesoramiento frente a distintas situaciones. Los jóvenes que están atravesando un momento difícil pueden acercarse de lunes a viernes, de 9 a 17, a la sede de Centenario ubicada entre las calles Siciliano y Vernet.

Salud y recreación para jóvenes de Lomas de Zamora

Jóvenes de Fiorito, San José y Santa Catalina que forman parte del programa Entramados accedieron a chequeos de agudeza visual organizados por el Municipio de Lomas y la Fundación Banco Provincia. Luego, se acercaron al Hospital Oftalmológico para elegir los marcos y recibir sus anteojos de manera gratuita.

Mientras que los participantes de Llavallol, Santa Catalina, Budge y Fiorito compartieron una jornada de recreación en el Parque de Albertina, donde disfrutaron de las piletas y juegos de agua. El programa Entramados también tiene un talleres de fútbol y teatro en Llavallol.