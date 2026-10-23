sábado 24 de octubre de 2026
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23 de octubre de 2026
Orgullo lomense.

Alan, el joven de Lomas que llevó a la Selección Argentina al podio mundial de fútbol inclusivo

Alan Aguilar, vecino de Santa Catalina, obtuvo el tercer puesto mundial con la Selección Argentina de Fútbol Inclusivo T21 en Guadalajara 2026.

Alan, el joven de Lomas que llevó a la Selección Argentina al podio mundial de fútbol inclusivo.

Alan, el joven de Lomas que llevó a la Selección Argentina al podio mundial de fútbol inclusivo.

La historia de Alan comenzó en febrero, cuando se incorporó al Centro de Día N° 1 del Municipio de Lomas de Zamora. Allí, el profesor Juan Ignacio Pérez Vicenzi descubrió su potencial deportivo y lo invitó a entrenar en el club Banfield, donde logró destacarse y dar un paso decisivo hacia la convocatoria nacional.

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Los representantes de Banfield y un logro histórico.

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Para llegar en condiciones a la competencia internacional, el joven y su mamá viajaron durante un mes y medio desde Santa Catalina hasta Moreno, donde se realizaban los entrenamientos. El esfuerzo tuvo su recompensa: la Selección Argentina alcanzó el tercer lugar en el torneo disputado en Guadalajara, México, y Alan convirtió uno de los goles del equipo.

Franco Putignano, de Futsal Inclusivo Banfield, también fue parte del equipo y del resultado destacado para el conjunto nacional, que obtuvo el tercer puesto en la Serie A “Campeones” y regresó al país con una medalla de bronce.

Así, Alan y Franco fueron protagonistas dentro de la cancha, mientras que Juan acompañó al equipo desde el cuerpo técnico en una experiencia internacional que llevó el nombre de Banfield a México y permitió representar al país en un torneo de alcance internacional.

El rol del Centro de Día de Lomas de Zamora

El recorrido deportivo del joven también puso de relieve la importancia del acompañamiento y las oportunidades para las personas con discapacidad. Según informó el Municipio, el Centro de Día N° 1 pasó de recibir a cinco concurrentes a contar con 20, entre ellos Alan, uno de los 15 que se incorporaron.

El logro de Alan fue posible gracias al trabajo conjunto de su familia, el profesor Juan, el club Banfield y el equipo profesional del centro municipal.

Esta semana fue distinguido por el Municipio de Lomas, través de la Jefa de Gabinete, Sol Tischik, que lo saludó y le entregó un presente por parte del intendente Federico Otermín.

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