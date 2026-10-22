Lomas de Zamora: lo detuvieron por dos crímenes y asegura que es víctima de una causa armada

Alcides Ariel Orrego fue detenido a principios de octubre en Guernica . Tenía pedido de captura por dos homicidios ocurridos en Lomas de Zamora en el año 2006. La familia sostuvo su inocencia y asegura que es víctima de una causa armada que los atormenta desde hace varios años.

Los dos crímenes habían ocurrido el 1º de enero de 2006 en Ingeniero Budge . Un hombre atacó a tiros a un grupo de personas poco después de los festejos por el Año Nuevo. Junto a él había un cómplice. El hecho terminó con dos víctimas fatales.

Cuando la Policía intentó reconstruir el hecho, testigos del barrio señalaron a los responsables, pero uno de ellos nombró a Orrego . Los uniformados fueron hasta su casa y le informaron que debía conseguirse un abogado porque estaba acusado por los crímenes. Alcides les fue claro: él se encontraba durmiendo al momento del hecho .

Ese fue el comienzo del calvario. La causa avanzó con Orrego como único acusado. Tras pasar por dos juicios, en 2010 fue condenado a 23 años de prisión por doble homicidio simple y tres tentativas de homicidio cometidos con un arma de fuego.

Tras padecer varias detenciones sin que nadie lo escuche, Alcides intentó suicidarse frente a la Casa Rosada en 2013. Finalmente, consiguió la libertad condicional porque su sentencia no estaba firme. Todos los meses se presentaba en el juzgado a firmar, tal como le ordenaron. Durante 13 años pudo hacer una vida normal en libertad y se dedicó a trabajar. Sin embargo, la situación dio un giro a comienzos de octubre de 2026: efectivos de la SubDDI de San Vicente fueron hasta un domicilio en Guernica donde él se encontraba y se lo llevaron detenido.

El reclamo de la familia

Años atrás, Orrego intentó suicidarse frente a la Casa Rosada.

Desde el momento de la detención, su familia no pudo volver a verlo. Cada vez que se presentan en los Tribunales de Lomas de Zamora, no les brindan la información necesaria para poder visitarlo. Su hermana, Stella Orrego, pide su inmediata libertad y asegura que son víctimas de una causa armada.

“Mi hermano desde el día 1 se puso a derecho, desde que lo acusaron. No estaba prófugo como se dijo. Cumplió con todo y enseguida se puso a trabajar, pero ellos lo quieren tener detenido a toda costa. El pedido de captura fue malicioso, tengo papeles de que él se presenta a firmar hace 13 años”, explicó Stella en diálogo con La Unión.

La familia de Alcides lleva adelante el proceso en Casación, donde le aseguran que la sentencia no está firme porque está vigente su apelación. Sin embargo, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Lomas de Zamora ordenaron su detención.

“Mi hermano está sufriendo un hostigamiento feroz. El abogado de Casación me dijo que es meramente injusta la detención, porque aún no estaba firme la sentencia. El capricho es que esté detenido y sufriendo”, se quejó Stella.

Denuncian una causa armada

Tribunales de Lomas de Zamora.

El problema comenzó en el primer juicio que tuvo como imputado a Alcides. El juez Emilio Vanderman no consideró a los testigos que negaban la participación de Orrego. Según la familia de Alcides, el magistrado lo condenó “por convicción” al escuchar el llanto de los familiares de una víctima y no tuvo en cuenta la presunción de inocencia ni las versiones que lo desvinculaban del hecho.

Si bien hubo un testigo que nombró a Alcides en la escena del crimen, Stella asegura que sólo lo mencionó por trascendidos y no porque lo hubiera visto realmente. “La viuda estaba llorando diciendo que era él, pero ella estaba durmiendo en ese momento. La propia persona baleada dijo que mi hermano no había sido, pero en el segundo juicio dijo que no se acordaba. Hubo cosas raras, fue una causa armada. Dejaron impunes a los verdaderos asesinos y lo más grave es que un inocente tiene que pagar”, remarcó la hermana del detenido.

En ese sentido, Stella apuntó directamente contra el juez Vanderman, quien fue denunciado por su presunto mal proceder. También señaló a la jueza actual del TOC 6, Marianela Mazzola, quien firmó la orden de detención de Alcides. Avisó que pedirá el jury para ambos.

“Espero que prontamente le den la libertad porque todavía no se cerró la causa y porque él no es el titular de esta causa”, reclamó Stella.