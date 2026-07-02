Temperley será sede de una jornada por los derechos de las personas con discapacidad

La plaza Espora de Temperley durante la olla popular.

En pocas palabras Jornada por derechos: Temperley realizará una jornada sobre los derechos de las personas con discapacidad el 3 de julio.

Temperley realizará una jornada sobre los derechos de las personas con discapacidad el 3 de julio. Objetivo de la actividad: Se busca visibilizar las dificultades de acceso al transporte público y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Se busca visibilizar las dificultades de acceso al transporte público y defender los derechos de las personas con discapacidad. Convocatoria: La actividad incluirá la defensa de derechos, el rechazo a la privatización de AySA y la propuesta del "Carpincho Disca". Resumen generado por Thinkindot AI

Este viernes 3 de julio, desde las 15 realizaran una nueva jornada de "afectividades" en la Plaza Espora junto a la estación de tren de Temperley. Durante la actividad se buscará visibilizar las dificultades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad para acceder al transporte público.

La propuesta, de la Asamblea Abierta Discas en Lucha, forma parte de una serie de encuentros que se realizan el día 3 de cada mes y que continuará hasta el 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cómo hacen las personas con movilidad reducida para llegar al andén de una estación o para subir a un colectivo son los focos de la jornada. Además, la convocatoria incluirá la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el rechazo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

La campaña también tiene como símbolo al “Carpincho Disca”, personaje que acompaña cada convocatoria con el lema “¡Todos los 3 de cada mes!”, invitando a la comunidad a sumarse a las acciones de concientización y participación ciudadana. "En la previa del próximo partido de La Scaloneta: ¡Nuestra Discaloneta continúa activando!", escribieron en la publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asamblea Discas en Lucha (@discasenlucha) Comunicado para el 3 de Julio en la Estación de tren Temperley El domingo se realizó una olla popular en Temperley La Plaza Espora el domingo pasado fue escenario de una olla popular organizada la Asamblea Vecinal de Temperley, la jornada permitió asistir a personas en situación de vulnerabilidad mediante entrega de alimento, ropa y artículos esenciales.

Desde la organización informaron que se sirvieron alrededor de 120 sándwiches, además de repartir ropa y alimentos no perecederos donados por vecinos. También funcionó una posta de salud solidaria, atendida por una médica y una enfermera que se sumaron de manera voluntaria. “Fue un éxito en el sentido de que salió bien la organización, pero la verdad es que vimos muchísima gente en situación de calle y con hambre”, expresaron desde la Asamblea Vecinal. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asamblea Vecinal de Temperley (@asambleavecinaldetemperley) Olla popular en Temperley

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