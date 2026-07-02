Sobreseyeron al joven detenido por una manifestación en contra de Javier Milei en Lomas de Zamora

Javier Milei fue repudiado por manifestantes durante su paso por Lomas en agosto del 2025.

La Cámara Federal de La Plata revocó el procesamiento de Thiago Florentín , un joven de 22 años de Ingeniero Budge que había sido detenido por participar en la protesta contra el presidente Javier Milei durante su visita a Lomas de Zamora el 27 de agosto de 2025.

Los camaristas César Álvarez y Roberto Lemos Arias consideraron que las pruebas reunidas no alcanzan para sostener los cargos por atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva, y resolvieron dictar la falta de mérito.

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Durante la visita de Milei al distrito, acompañado por José Luis Espert y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, una protesta en Hipólito Yrigoyen y Laprida obligó a la comitiva a retirarse.

Florentín estaba entre los manifestantes. En su declaración indagatoria sostuvo que agitó las manos, cantó consignas y gritó "andate de Lomas". Negó haber arrojado piedras y aseguró que lo que se lanzó fueron plantas o verduras.

Así se iba #Milei de #LomasDeZamora luego de una caravana electoral de apenas 200 metros. Tuvo que retirarse tras un intenso repudio de la gente pic.twitter.com/WPNzQx96E7 — Diario La Unión (@LaUnionDiario) August 27, 2025

El fallo judicial

El tribunal fue contundente al analizar los cargos. Respecto de la instigación a la violencia colectiva, los jueces afirmaron que "integrar un conjunto de personas vinculadas por una posición política entonando un cántico no configura ninguna de las conductas típicas del artículo 211 del Código Penal".

Sobre la frase "andate de Lomas", los camaristas señalaron que esas expresiones "deberían inscribirse en el ámbito de la libertad de expresión" y remarcaron que el fallo de primera instancia no explicó de qué manera esa frase habría provocado agresiones por parte del resto de los presentes.

La investigación había sido impulsada por el fiscal Sergio Mola y una denuncia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. El juez federal Luis Armella había procesado al joven, pero la defensa del abogado Ciro Annicchiarico apeló la decisión y obtuvo el fallo favorable.