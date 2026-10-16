Cumplió 60 años el instituto de Banfield que forma docentes y profesionales de la salud

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) Nº18 de Banfield festejó sus 60 años de historia con una trayectoria marcada por la formación de docentes y profesionales. En este aniversario su directora, Marcela Rafetti , destacó el compromiso de la comunidad educativa, los proyectos y los desafíos que enfrenta la institución.

Con una propuesta académica que abraca distintos niveles y áreas de formación, el instituto ofrece los profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Inglés, Portugués y Educación Secundaria Técnico Profesional en Automotores, además de la Tecnicatura Superior en Fonoaudiología, distribuidos en los tres turnos.

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"Nos distingue la diversidad de carreras que conviven en un mismo espacio", señaló Rafetti, quien resaltó que esa variedad favorece el intercambio entre diferentes campos y amplía la mirada sobre la educación.

La directora también puso el foco en el trabajo que se realiza fuera de las clases, como las prácticas en escuelas, proyectos institucionales y propuestas de formación profesional. En ese sentido, explicó que muchos estudiantes son los primeros de sus familias en acceder a la educación superior, "el instituto es el lugar donde esa posibilidad se vuelve real", enfatizó.

Las prácticas comienzan durante los primero tramos de la carrera y permiten que los futuros docentes se acerquen con el acompañamiento de sus profesores. "Aquí se aprende a enseñar enseñando", subrayó.

En el caso de la formación profesional, las prácticas también abren oportunidades en el ámbito de la salud. "Las prácticas profesionales abren un abanico de oportunidades en el ámbito de la salud para nuestros estudiantes. Para nosotros es prioritaria la filiación y la pertenencia institucional", expresó.

"Nos distingue la diversidad de carreras que conviven en un mismo espacio", expresó la directora.

Seis décadas de trayecto y compromiso colectivo

Al repasar los principales motivos de orgullo de estos 60 años, Rafetti destacó la continuidad de la institución pública: "Atravesando crisis, cambios curriculares y la pandemia, y sin dejar de abrir las puertas". También recordó iniciativas que perduran en el tiempo, una de ellas es el "Torneo Deportivo y Recreativos para Todos", que este año cumplió 29 años ininterrumpidos y reunió a 62 instituciones y 1.500 participantes.

Otro de los hitos recientes fue el reconocimiento obtenido en la Feria Nacional de Arte, Ciencia, Tecnología y Educación por el proyecto "Pío Collivadino: literatura, arte, medio ambiente y narrativas interactivas para las infancias". La propuesta recibió una distinción honorífica entre los 45 presentados a nivel nacional. Para la directora, estos logros reflejan el esfuerzo compartido de docentes, estudiantes y personal de la institución, así como la posibilidad de mostrar a la comunidad el trabajo que se construye puertas adentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Darío Spampinato (@daspampi) "Celebrar estos 60 años es también reconocer la enorme huella que dejó y sigue dejando la educación pública".

Historias que dejan huellas

Detrás de los años de trayectoria también hay historias personales, Rafetti recordó especialmente a quienes cursaron mientras trabajaban o criaban a sus hijos y lograron recibirse con un gran esfuerzo.

Entre esos recorridos, mencionó a egresados que hoy dirigen escuelas, se desempeñan como referentes en sus equipos de trabajo o regresaron al instituto para incorporarse como docentes. "Esas historias muestran que el instituto es un punto de partida y también un lugar al que se vuelve", destacó.

A lo largo de los años, el perfil de los estudiantes se transformó. Actualmente, conviven personas de distintas edades y muchas deben combinar el estudio con el trabajo y las responsabilidades familiares. A su vez, la formación incorpora nuevas discusiones vinculadas con la Educación Sexual Integral (ESI), la inclusión, la diversidad y los cambios tecnológicos. "El instituto fue ajustando su manera de acompañar a esas realidades", expresó.

Detrás de los 60 años de trayectoria también hay historias personales.

Los desafíos de formar a los docentes del futuro

Entre los principales desafíos actuales, Rafetti señaló la diversidad de las aulas, la necesidad de que la profesión docente sea valorada y las dificultades que enfrentan algunos estudiantes para sostener la cursada mientras trabajan. A eso se suman las transformaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, que plantean nuevas preguntas para la enseñanza. Frente a este escenario, el instituto trabaja con prácticas tempranas, tutorías y espacios de reflexión crítica sobre el ejercicio de la docencia.

"Es un referente de formación docente y profesional pública y gratuita en Lomas de Zamora y de región", enfatizó. En los próximos años, la institución busca fortalecer las Aulas Expandidas, profundizar la articulación entre carreras y escuelas asociadas y continuar impulsando proyectos innovadores tanto en el campo educativo como en el profesional.

"Quiero cuidar lo que construyeron quienes estuvieron antes y dejar un instituto abierto para quienes vienen", sintetizó e invitó a futuros docentes a ir, conocer y conversar con estudiantes y egresados: "enseñar transforma vidas, incluida la propia".