Oktober Fest en Lomas: cervezas a $3.999 en casi 50 bares

La promoción en cerveza estará vigente este miércoles y jueves.

Este miércoles y jueves, diferentes bares de Lomas de Zamora participan del "Oktober Fest en Comunidad", una iniciativa que ofrecerá pintas a $3.999 en los comercios adheridos. La propuesta busca promover el consumo local y brindarles a los vecinos una alternativa para disfrutar de la cerveza y compartir una salida con amigos o en familia.

El Oktober Fest en Comunidad es una iniciativa del Municipio de Lomas de Zamora que busca generar movimiento en los bares cerveceros, durante las dos jornadas, los vecinos podrán aprovechar la promoción de pintas a $3.999 en los establecimientos adheridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comercios de la Comunidad Lomas (@comerciosdelacomunidadlomas) Comercios adheridos que tienen promociones en cerveza. Qué bares participan del Oktober Fest en Lomas La propuesta incluye establecimientos de distintas zonas del distrito. En Lomas de Zamora, los bares adheridos son Wolf (Colombres 363), Barstow (Italia 441), Ache (Italia 496), Sinaloa 420 (Italia 420), Wane (España 431), Skal (Italia 460), Czech (Pellegrini 156), Ribs al Río (Italia 253), Kick Off (Italia 478), Chin Chin (España 421), Berko (Rivera 416), Baum (Italia 459), Olika El Obrador (Oliden 180), In Teglia (Italia 526), Rabieta (Italia 470), Three Monkeys (Oliden 94), Papina (Azara 141), Beer Spot (Loria 311), Naija (Sixto Fernández 146), Lefam (España 423) y Tato’s Bar (Arrotea 1203).

En Banfield, los locales que se suman son Beerfield (Cochabamba 242), Kingo Beer (Alsina 1198), Johnny Cash (Chacabuco 27), Roderick (Alsina 399), Obra (Chacabuco 160), Puesto 54 (Chacabuco 178), Tienda de Cervezas (Belgrano 1598), Ronton (Alvear 1106), Che Mono (Belgrano 1646), Bellini’s (Belgrano 1431), Beerbration (Pedernera 2611), Es X Acá (Alsina 1001), La Birra Bar (Alsina 400), Conurbania (Alsina 251), Cervakoh (Belgrano 1303), Banburger 22 (Talcahuano 327) y Lo + Hot (Alsina 804).

También habrá promociones de cerveza en Temperley, San José y Llavallol En Temperley, los bares adheridos son Barrio (Rosso 798), Antigua Fábrica (Meeks 1433), Kanki (Lorenzini 194) y Roderick (Soler 997). Por su parte en Llavallol participarán Myst (Santa Catalina 451) y Rothar (Santa Catalina 330), mientras que en San José se sumará Beerbration (Churrinche 2944).

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