miércoles 14 de octubre de 2026
Escribinos
14 de octubre de 2026
Miércoles y jueves.

Oktober Fest en Lomas: cervezas a $3.999 en casi 50 bares

La promoción en cerveza estará vigente este miércoles y jueves en bares adheridos de distintos barrios del distrito, con pintas a $3.999

La promoción en cerveza estará vigente este miércoles y jueves.

La promoción en cerveza estará vigente este miércoles y jueves.

Este miércoles y jueves, diferentes bares de Lomas de Zamora participan del "Oktober Fest en Comunidad", una iniciativa que ofrecerá pintas a $3.999 en los comercios adheridos. La propuesta busca promover el consumo local y brindarles a los vecinos una alternativa para disfrutar de la cerveza y compartir una salida con amigos o en familia.

El Oktober Fest en Comunidad es una iniciativa del Municipio de Lomas de Zamora que busca generar movimiento en los bares cerveceros, durante las dos jornadas, los vecinos podrán aprovechar la promoción de pintas a $3.999 en los establecimientos adheridos.

Lee además
Cabaret en Lomas de Zamora. 
Recomendado.

Una versión vanguardista de "Cabaret" se estrena en Lomas
Comunidad paraguaya en la institución Manuel Ortiz Guerrero de Budge.
Día de la Diversidad Cultural.

Lomas de Zamora fue declarado municipio pluricultural: por qué se tomó esta decisión

Qué bares participan del Oktober Fest en Lomas

La propuesta incluye establecimientos de distintas zonas del distrito. En Lomas de Zamora, los bares adheridos son Wolf (Colombres 363), Barstow (Italia 441), Ache (Italia 496), Sinaloa 420 (Italia 420), Wane (España 431), Skal (Italia 460), Czech (Pellegrini 156), Ribs al Río (Italia 253), Kick Off (Italia 478), Chin Chin (España 421), Berko (Rivera 416), Baum (Italia 459), Olika El Obrador (Oliden 180), In Teglia (Italia 526), Rabieta (Italia 470), Three Monkeys (Oliden 94), Papina (Azara 141), Beer Spot (Loria 311), Naija (Sixto Fernández 146), Lefam (España 423) y Tato’s Bar (Arrotea 1203).

En Banfield, los locales que se suman son Beerfield (Cochabamba 242), Kingo Beer (Alsina 1198), Johnny Cash (Chacabuco 27), Roderick (Alsina 399), Obra (Chacabuco 160), Puesto 54 (Chacabuco 178), Tienda de Cervezas (Belgrano 1598), Ronton (Alvear 1106), Che Mono (Belgrano 1646), Bellini’s (Belgrano 1431), Beerbration (Pedernera 2611), Es X Acá (Alsina 1001), La Birra Bar (Alsina 400), Conurbania (Alsina 251), Cervakoh (Belgrano 1303), Banburger 22 (Talcahuano 327) y Lo + Hot (Alsina 804).

También habrá promociones de cerveza en Temperley, San José y Llavallol

En Temperley, los bares adheridos son Barrio (Rosso 798), Antigua Fábrica (Meeks 1433), Kanki (Lorenzini 194) y Roderick (Soler 997). Por su parte en Llavallol participarán Myst (Santa Catalina 451) y Rothar (Santa Catalina 330), mientras que en San José se sumará Beerbration (Churrinche 2944).

Temas
Seguí leyendo

Una versión vanguardista de "Cabaret" se estrena en Lomas

Lomas de Zamora fue declarado municipio pluricultural: por qué se tomó esta decisión

Un grupo de actores de Lomas fundaron su propia productora y presentan una obra

Celebran la Semana de la Lengua Italiana en Lomas con una obra de teatro a beneficio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El auto quemado en Banfield quedó muy dañado por el fuego.
Esta mañana.

Un auto se prendió fuego mientras circulaba por una esquina céntrica de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

El posteo de Valentín Yankelevich.
Fuerte.

El emotivo posteo de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan