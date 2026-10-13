Un grupo de actores de Lomas fundaron su propia productora y presentan una obra

Siete compañeros de un taller de teatro decidieron juntarse y armar una obra , a pulmón, con lo que tenían y con lo que podían conseguir y así fue que se gestó la productora A la deriva. Actualmente, presentan la obra, "Una familia en juego" que se estrenó en Lanús, pero harán dos fechas en Lomas .

A fin del año pasado surgió esta idea por parte de uno de los integrantes de ese grupo de compañeros del taller. Primero eran un grupo más grande que comenzaron a ensayar escenas, hacer varieté, pero luego quedaron siete de los cuales cinco de ellos son de Lomas.

Después de revisar varios libros, textos e historias para llevar al escenario apareció la obra "En Familia" de Florencio Sánchez que la adaptaron y con la cual debutaron bajo el nombre de "Una familia en juego".

"A nosotros nos gusta decir que a veces las cosas más lindas empiezan sin darse cuenta, casi como una charla cualquiera entre personas que comparten una misma pasión", dijeron sobre esa idea que se le ocurrió a Marcelo Pineda, uno de ese grupo de actores con ganas de creer. Él los reunió y les dijo bien claro: "Quiero hacer algo con ustedes: una obra" y así fue que ayer se realizó el debut en el Teatro Cambalache de Remedios Escalada.

Un proyecto de actores con ganas de crecer que llega a Lomas

Siempre respetando esas ganas de actuar, de jugar, de emocionarse arriba de un escenario sin saber que algo especial estaba por comenzar. Ahora difunden todo en su cuenta @aladerivaproducciones donde ya difunden su primera obra de teatro.

Los integrantes de este proyecto, además de Pineda que fue quien los reunió son: Silvina Bonomo, Daiana Gutiérrez, Romina De Vitta, Patricia Elias, Lisandro Zeballos y Federico Catoggio.

"Primero fueron encuentros, ideas, escenas improvisadas, risas, pruebas y ganas. Nos juntábamos a ensayar casi sin saber bien hacia dónde íbamos, un poco como navegando sin mapa, dejándonos llevar por el entusiasmo, la intuición y las ganas de crecer juntos", recordaron sobre la primera etapa del emprendimiento.

Tras el debut en Lanús, fue la actriz Bonomo quien contó: "Teníamos programadas dos fechas, pero tuvimos que agregar una más porque quedo gente afuera, así que ayer en el estreno hicimos dos de corrido".

Ese debut marca que la obra que recién arranca a presentarse puede llegar lejos. "Una familia en juego" está dirigida por Eduardo Meneghelli y las próximas funciones programadas serán en Casa Cacerola ubicada en Almirante Brown 4232, Temperley, el viernes 23 de octubre a las 21.30 y en el Teatro Horizonte en Hipólito Yrigoyen 9437, Lomas el domingo 15 de noviembre a las 19.

De qué trata la primera obra que presenta el grupo de actores

La obra que llegó a las manos de los actores de A la Deriva trata sobre una familia de apellido Gómez Cortés. Ellos intentan conservar las apariencias a pesar de la profunda crisis que los atraviesa.

Cada uno de los actores cuenta con un personaje muy distinto, divertidos que se pueden encontrar en casi todas las familias reales porque atraviesa y marca muy bien la conformidad de un grupo que enfrenta situaciones cotidianas, de humor, conflictos, mentiras y revelaciones.

Pero, la obra pone en escena las miserias, los deseos y las frustraciones de los Gómez Cortés que se niega a aceptar que su mundo ya no es el mismo que era.

"Cuando apareció la obra empezamos a leerla y de pronto pasó eso que no se puede explicar del todo: el silencio atento, las miradas cómplices, la emoción. Algo nos atravesó. Entonces, casi al mismo tiempo, supimos que era esa y estamos muy orgullosos y felices que ya sea una realidad", contaron los actores que además añadieron que fue así "entre amigos, mates, lecturas y sueños compartidos que comenzó a nacer mucho más que una obra. Empezó a formarse una familia que, aún a la deriva, había encontrado un lugar".

Para adquirir entradas entrar en la cuenta de Instagram de A la deriva producciones.