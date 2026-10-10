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La obra de teatro italiana "Rosaura alle dieci" llega a Lomas de Zamora y Lanús

Se trata de una versión teatral de la novela de Marco Denevi que hará una gira en la Argentina con escalas en Lomas de Zamora y Lanús.

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La compañía italiana Teatro del Sangro vuelve a la Argentina para realizar 10 únicas y últimas funciones de “Rosaura alle dieci”, versión teatral de la primera novela del escritor argentino Marco Denevi, incluyendo presentaciones en Lomas de Zamora y Lanús, en una puesta que incluye distintos tipos de máscaras y títeres.

El viernes 23 de octubre a las 19:30 saldrá a escena en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55. La función será en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.

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De qué trata la obra de teatro

“Rosaura a las Diez” es la historia de un crimen narrada por cinco protagonistas diferentes, cada uno aportando una pieza al rompecabezas, cada uno con su propia voz, hermosamente distintiva. Consciente o inconscientemente, los cinco mienten, pero consciente o inconscientemente, los cinco dicen la verdad.

Publicada en 1955, “Rosaura a las diez” de Marco Denevi es considerada una de las mejores novelas argentinas y fue traducida a varios idiomas. La primera novela de un escritor largamente olvidado merece un nuevo protagonismo.

Un misterio por resolver, cinco puntos de vista diferentes, cada uno creíble, ninguno definitivo. Cinco máscaras antropomórficas, títeres, gárgolas y sombras distinguen la versión teatral e italiana inédita que se apoya en un código expresivo nacido de los murales y los "bamboloni" (muñecos grandes) de la Boca, el famoso barrio porteño de fuerte influencia italiana.

Angelucci Marino y Rossella Gesini continúan desarrollando su propio estilo distintivo a lo largo de los años: narrar, sin retórica ni clichés, la historia de emigrantes, de italianos "sin patria", divididos en corazón, lengua y cultura.

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