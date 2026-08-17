El teatro de la Sociedad Italiana de Banfield cumple 100 años.

La Sociedad Italiana de Banfield celebra los 100 años de su teatro. La sala ubicada en Maipú 380 fue inaugurada en agosto de 1926 y se convirtió con el paso del tiempo en una de las construcciones históricas que todavía forman parte del patrimonio cultural del distrito.

Miguel Ángel Santoro , actual presidente de la institución, conoce de cerca la historia de la Sociedad, tiene 69 años y forma parte de la entidad desde los 14. A lo largo de ese tiempo fue vocal empleado y actualmente ocupa la presidencia. Además, es docente jubilado y profesor de historia, egresado del Instituto Sáenz de Lomas.

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"Es una reliquia", definió Santoro al habla del teatro y de lo que significa llegar al centenario. La Sociedad Italiana fue creada en 1890 con la segunda oleada de inmigrantes, "he conocido gente valiosísima, gente honesta, gente honrada, gente de trabajo. Todo lo hicieron a pulmón”, destacó Santoro al recordar a quienes formaron parte de la institución a lo largo de los años.

El teatro cuenta actualmente con capacidad para 500 personas y tiene una característica que lo distingue por su acústica. "Fue construido sin revocar la parte del escenario justamente para realizar óperas. La acústica es muy importante. Lástima que ahora óperas no se dan, pero en ese tiempo sí", enfatizó.

Miguel Ángel Santoro, actual presidente de la Sociedad Italiana de Banfield.

El festejo por los 100 años

Para celebrar el centenario de la inauguración, la Sociedad Italiana prepara una función especial el viernes 21 de agosto, a las 20.30, con la presentación de La Bohème en un acto. La dirección artística estará a cargo de Melisa Camabeque y la gala se realizará justamente en el marco de la fecha conmemorativa.

Sostener una construcción de estas características implica un esfuerzo permanente: “Cuesta muchísimo porque es una construcción vieja que se está restaurando constantemente”, contó Santoro. La Sociedad logra afrontar parte de esos gastos a través de los alquileres de los departamentos que pertenecen a la institución. Además, con esos recursos sostiene otros beneficios para sus socios, entre ellos una obra social que contempla reintegros en medicamentos.

El teatro de la Sociedad Italiana de Banfield fue inaugurado en agosto de 1926.

Mabel, secretaria de la institución y nieta de uno de sus fundadores, también tiene una relación personal con el lugar. “Mis abuelos vivieron siempre acá. Es patrimonio de la familia”, contó. Para ella, formar parte de la Sociedad Italiana representa un orgullo y una manera de mantener viva la historia de quienes levantaron la institución con esfuerzo. “Es un orgullo estar acá y ver todo lo que hizo esa gente con sacrificio y honestidad”, señaló.

Santoro también destaca que Banfield perdió parte de su patrimonio cultural a lo largo de los años y considera que el edificio de la Sociedad Italiana, junto con otros espacios históricos como la Iglesia de la Sagrada Familia y la antigua farmacia, son parte de las pocas construcciones que todavía permiten reconstruir esa historia.