Lomas de Zamora fue declarado municipio pluricultural: por qué se tomó esta decisión

Comunidad paraguaya en la institución Manuel Ortiz Guerrero de Budge.

La presencia de personas migrantes forma parte de la identidad de Lomas de Zamora, donde representan el 10% de la población. En 2022, el Concejo Deliberante declaró al distrito como “Municipio Pluricultural”, una decisión vinculada con el reconocimiento de la diversidad cultural y la protección de los derechos de quienes llegan de otros países.

Lomas de Zamora reconoce en la migración una parte fundamental de su identidad. La declaración de Municipio Pluricultural, aprobada por el Concejo Deliberante en 2022, puso en valor la diversidad de orígenes que conviven en el distrito y la importancia de garantizar la integración de las comunidades migrantes.

Lomas de Zamora reconoce en la migración una parte fundamental de su identidad. Según los datos difundidos por el Gobierno de la Comunidad, la presencia de grupos migrantes atraviesa la vida cotidiana, los vínculos familiares y la historia de una ciudad construida a partir del encuentro entre distintas culturas.

Lomas y el concepto de la identidad En ese marco, desde el Gobierno de la Comunidad señalaron que trabajan para garantizar los derechos de esta población y promover que los procesos migratorios se desarrollen de manera segura y ordenada, incluso frente a un contexto adverso.

El objetivo es que quienes eligen Lomas de Zamora puedan acceder a oportunidades para trabajar, estudiar, formar una familia y mejorar su calidad de vida. La identidad local, sostienen desde el Municipio, está estrechamente vinculada con las migraciones, ya que muchas familias tienen padres, abuelos, amistades o vínculos cercanos que llegaron desde otros lugares.

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