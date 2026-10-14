Locomotora Castro y su legado en Lomas de Zamora: "El deporte te saca de calle"

En 2022, brindó una clínica de boxeo en Lomas de Zamora.

Jorge “Locomotora” Castro no era un deportista más; no sólo por ser campeón mundial sino también por su profunda conciencia social y sensibilidad. De esos deportistas que no se olvidan de dónde salieron y vuelven al barrio para darlo todo. Roña Castro se instaló en Lomas de Zamora, donde puso su propio gimnasio, que terminó siendo también un centro social, donde hacía ollas populares y entregaba alimentos a familias y adultos mayores que lo necesitaban.

Para él, el deporte siempre fue el camino. "Todo deporte te saca de la calle, hoy la droga está en toda la esquina, pero si vos sabés por dónde vas a caminar, la podés esquivar. Yo siempre digo a un pibe de la calle que trate de agarrar un deporte, que el deporte te saca de todo”, decía Roña Castro.

A él, el deporte lo sacó de la pobreza en Catamarca, donde vivía con su padre alcohólico: “Tuve la suerte de agarrar el boxeo en la adolescencia, pero de los 9 a los 12 años la pasé mal, muy mal. Con mi viejo parecíamos dos africanitos, flaquitos y muertos de hambre. Yo sé lo que es tener hambre y no tener nada dentro del estómago. Es durísimo. Yo lo pasé de chico y no me gusta ver niños pasando por lo que yo he pasado”.

Locomotora Castro, ícono de la solidaridad en Temperley Por eso, a su aporte en lo deportivo con su gimnasio en Temperley (Eva Perón 4.730) donde llegó a tener a 170 chicos, Locomotora Castro, con una profunda sensibilidad, se convirtió en un ícono de la solidaridad con sus comedores (tenía cuatro y ayudaba a otros diez) y ollas populares. Él mismo reconoció en los últimos meses que cada vez recibía a más gente pidiendo comida.

Roña Castro transformó su gimnasio de Temperley en una espacio social. “El presidente (Javier Milei) dijo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza, ahora hay 13, y parecen cada vez más. Dejate de joder. A mí cada vez se me llenan más los comedores", sentenció. Hablaba habiéndola pasado. "Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos", dijo alguna vez. Y agregó: "Los políticos hoy no se meten en los lugares donde me meto yo". Si bien contaba con ayuda del Municipio de Lomas y del Gobierno bonaerense, con empresas que le llevaban mercadería para que él pueda repartir, cada vez había más gente: a veces tenía hasta mil personas esperando por alimentos. Foto: Gustavo Gavotti.

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