Saldrán micros desde Lomas para festejar el aniversario del refugio San Francisco de Asís

La celebración será el 15 de noviembre y se podrá ir en micro desde Lomas.

Nada menos que 39 años de mucho trabajo y rescates cumple en noviembre el Refugio San Francisco de Asís que se creó en Lomas , pero luego debió mudarse a un predio más grande en Cañuelas para poder hospedar a una gran cantidad de animales que se fue incrementando.

Pero para que toda la comunidad pueda apoyar el trabajo solidario preparan un evento especial donde podrán micros en Lomas para que los vecinos puedan llegar al refugio sin problemas a brindar el cariño que se merecen los cerca de 300 animales que viven actualmente en el predio de Cañuelas.

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La cita será el domingo 15 de noviembre bajo el lema que "el refu lo quiere festejar con ustedes". Como en cada aniversario, no será una visita más ya que va haber clima de festejo como se merecen los voluntarios del lugar y los animales que están allí a la espera de un hogar.

Los voluntarios de San Francisco de Asís adelantaron que habrá muchas atracciones, diversión y la posibilidad de estar en contacto con los animales que viven ahí, que en estas visitas reciben una caricia y la posibilidad de ser adoptados.

"Va a haber carnaval carioca, desfile y tortas para los Francis", comentó Patricia Alvarado, presidente del refugio y miembro de la ONG Asociación Protectora de Animales.

La celebración apunta a que muchas de las personas que no conocen el lugar, puedan asistir en esta fecha tan especial. "Es una invitación para conocer el refu desde adentro: recorrer los caniles, conocer a los Francis y a los animales de la granja, y escuchar la historia de este lugar", recalcó la responsable que comenzó a rescatar por su enorme amor hacia los animales.

Una visita con un valor muy importante

La visita del 15 de noviembre será muy importante porque ayuda al refugio a seguir rescatando, cuidando y brindando una mejor vida a esos animales que tuvieron que sufrir maltrato o abandono.

Por eso, los que asistan van a tener la libertad de recorrer el lugar y conocer cada espacio. "La idea es que todos puedan compartir tiempo con los perros que tanto lo necesitan, comprar algo rico en el buffet veggie (también se puede llevar comida) y se podrá elegir algo del merchandising del refu", adelantaron ya que todo lo que se compre dentro del lugar es para ayudar a la mantención del espacio y para el alimento de los animales.

También habrá rifas que estarán disponibles y hasta se podrán llenar formularios de adopción o de madrinar a alguno de los francis. "Se podrán anotar como voluntario/a que siempre son necesarios y habrá muchas sorpresas durante toda la jornada", aseguraron.

De donde salen los micros y como hacer para reservar lugar

El Refugio San Francisco de Asís al trasladarse de Lomas a Cañuelas comenzó a hacer estas visitas para concientizar sobre la adopción responsable y además para generar de esa forma el contacto con los animales que viven allí. La gente se acerca a brindar un rato de su tiempo a ellos a través de una caricia y de estar en contacto con ellos.

Por eso, para este cumpleaños repiten este tipo de visita abiertas a la comunidad y con entrada gratis al refugio, así que adelantaron que van a salir micros desde CABA y Lomas de Zamora. Los interesados van a recibir el horario y punto de encuentro una vez que se haga la reserva.

También se puede ir por cuenta propia, pero de todas formar hay que reservar enviando un mensaje de WhatsApp al número 1123554456 porque allí se informará sobre los detalles para ser parte del cumpleaños.

Lo único que se abonará es el micro en caso de elegir viajar de esta manera. "Los Francis te esperan con ganas de recibir mucho amor", aseguraron.