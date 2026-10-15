jueves 15 de octubre de 2026
Escribinos
15 de octubre de 2026
Obras hídricas.

En Lomas pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones

El Municipio de Lomas colocó 30 nuevas bombas depresoras en cuatro localidades para mejorar el drenaje y reducir el nivel de las napas.

Lomas: pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones.

Lomas: pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones.

En qué barrios de Lomas instalaron las bombas

Los trabajos forman parte del programa municipal Obras de la Comunidad e incluyeron perforaciones para llegar a las napas, colocación de equipos, tendido de cañerías y conexiones eléctricas para garantizar su funcionamiento.

Lee además
La celebración será el 15 de noviembre y se podrá ir en micro desde Lomas.
Ayudar a los "sin voz".

Saldrán micros desde Lomas para festejar el aniversario del refugio San Francisco de Asís
La obra Rosaura Alle Dieci se presentará el viernes 23 en el Teatro Coliseo de Lomas. 
Viernes 23.

Celebran la Semana de la Lengua Italiana en Lomas con una obra de teatro a beneficio

En Parque Barón, los dispositivos se instalaron en distintos cruces de calles, entre ellos Homero y El Zonda, Hidalgo y Terrada, y Los Castaños y Los Palos Borrachos. También se colocaron en varias intersecciones de Santa Mónica, además de otros puntos de los barrios.

En Parque Barón, los dispositivos se instalaron en distintos cruces de calles, entre ellos Homero y El Zonda, Hidalgo y Terrada, y Los Castaños y Los Palos Borrachos.

En Parque Barón, los dispositivos se instalaron en distintos cruces de calles, entre ellos Homero y El Zonda, Hidalgo y Terrada, y Los Castaños y Los Palos Borrachos.

En Temperley, las ubicaciones informadas son Lavalle y San Pedro, Lavalle y Soler, y Zuviría y Esmeralda. En Lomas, en tanto, los equipos funcionan en Fernández Moreno y Gorriti, Ramón Falcón y Catamarca, y Bustamante y Catamarca.

La primera etapa se había desarrollado en Turdera, donde se instalaron 10 bombas en cruces como San Raimundo y Alvarado, San Joaquín y Alvarado, San Mateo y 9 de Julio, y San Francisco y 9 de Julio, entre otros.

Cómo funcionan y qué beneficios buscan

El sistema extrae el excedente de agua acumulado en el subsuelo y lo deriva hacia la red de desagües pluviales. De esa manera, apunta a disminuir el nivel freático y favorecer el escurrimiento, especialmente ante precipitaciones intensas.

Además de contribuir a prevenir anegamientos en la vía pública, las bombas depresoras buscan reducir los problemas de humedad y filtraciones en las viviendas, así como las posibles afectaciones en calles e infraestructura urbana.

Con los 30 equipos operativos, el Municipio completó las intervenciones previstas en los cuatro sectores de Lomas de Zamora, en el marco de las acciones de infraestructura hidráulica destinadas a mejorar el drenaje urbano.

Temas
Seguí leyendo

Saldrán micros desde Lomas para festejar el aniversario del refugio San Francisco de Asís

Celebran la Semana de la Lengua Italiana en Lomas con una obra de teatro a beneficio

La insólita defensa del vecino de Fiorito acusado de abusar de su hijastra: "Tenía una muy buena relación"

Oktober Fest en Lomas: cervezas a $3.999 en casi 50 bares

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La celebración será el 15 de noviembre y se podrá ir en micro desde Lomas.
Ayudar a los "sin voz".

Saldrán micros desde Lomas para festejar el aniversario del refugio San Francisco de Asís

Las más leídas

Te Puede Interesar

El uso de IA para crear contenido íntimo falso genera gran inquietud en las escuelas.
Deepfakes sexuales.

Fotos íntimas falsas generadas con IA: qué debe hacer una escuela y cuándo es responsable