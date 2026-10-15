En Lomas pusieron en marcha 30 bombas depresoras para prevenir inundaciones

El Municipio de Lomas de Zamora completó la instalación y puesta en marcha de 30 bombas depresoras en distintos puntos del distrito. Los equipos están distribuidos en Parque Barón, Lomas, Temperley y Turdera, y buscan mejorar el escurrimiento del agua subterránea y reducir el riesgo de anegamientos durante las lluvias.

Los trabajos forman parte del programa municipal Obras de la Comunidad e incluyeron perforaciones para llegar a las napas, colocación de equipos, tendido de cañerías y conexiones eléctricas para garantizar su funcionamiento.

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En Parque Barón, los dispositivos se instalaron en distintos cruces de calles, entre ellos Homero y El Zonda, Hidalgo y Terrada, y Los Castaños y Los Palos Borrachos. También se colocaron en varias intersecciones de Santa Mónica, además de otros puntos de los barrios.

En Temperley, las ubicaciones informadas son Lavalle y San Pedro, Lavalle y Soler, y Zuviría y Esmeralda. En Lomas, en tanto, los equipos funcionan en Fernández Moreno y Gorriti, Ramón Falcón y Catamarca, y Bustamante y Catamarca.

En Parque Barón, los dispositivos se instalaron en distintos cruces de calles, entre ellos Homero y El Zonda, Hidalgo y Terrada, y Los Castaños y Los Palos Borrachos.

La primera etapa se había desarrollado en Turdera, donde se instalaron 10 bombas en cruces como San Raimundo y Alvarado, San Joaquín y Alvarado, San Mateo y 9 de Julio, y San Francisco y 9 de Julio, entre otros.

Cómo funcionan y qué beneficios buscan

El sistema extrae el excedente de agua acumulado en el subsuelo y lo deriva hacia la red de desagües pluviales. De esa manera, apunta a disminuir el nivel freático y favorecer el escurrimiento, especialmente ante precipitaciones intensas.

Además de contribuir a prevenir anegamientos en la vía pública, las bombas depresoras buscan reducir los problemas de humedad y filtraciones en las viviendas, así como las posibles afectaciones en calles e infraestructura urbana.

Con los 30 equipos operativos, el Municipio completó las intervenciones previstas en los cuatro sectores de Lomas de Zamora, en el marco de las acciones de infraestructura hidráulica destinadas a mejorar el drenaje urbano.